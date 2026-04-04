"Ніби ми якісь злочинці": відомий співак розповів про перевірку ТЦК

24-річний український співак Дмитро Волканов прокоментував ситуацію у Хмельницькому, коли його команду зупинили військові ТЦК.

Для проєкту "Наодинці з Гламуром" виконавець розповів, що через активні гастролі його бенд часто перевіряють в різних областях України. Дмитро наголосив, що всі їхні облікові документи — в порядку.

Як Волканов спілкувався з ТЦК

"У нас були шалені перевірки, ніби ми якісь злочинці. Майже в кожній області. І співробітники ТЦК іноді з артистами спілкуються таким чином, що мені просто здається, що я порушую закон. При тому, що я кажу: "Панове, вибачте, але мені 24 роки". Наша команда вся абсолютно підготовлена, має всі документи. Все абсолютно легально. Ніхто не буде зайвий раз їхати ризикувати", — запевняє співак.

Дмитро каже, що в таких випадках намагається зберігати спокій.

Дмитро Волканов

Зокрема, за словами Волканова, військові ТЦК хотіли мобілізувати хлопців з його команди, але не вийшло, адже всі документи були в порядку.

"Я не конфліктна людина. Ми завжди з ними вітаємося: "Хлопці, ми їдемо даємо благодійний концерт". Вони хотіли і намагалися (мобілізувати, — Ред.), але вони не змогли, бо у всіх все добре з документами", — каже артист.

