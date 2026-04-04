Российский рэпер Моргенштерн хотел стать президентом Украины: с какой целью (видео)

Звезда сериала "Школа" Лиза Василенко поделилась подробностями политических амбиций своего бывшего бойфренда, российского рэпера Моргенштерна.

Актриса дала интервью Василию Тимошенко.

Моргенштерн хотел стать президентом Украины

Лиза говорит, что ее бывший думал возглавить Украину и Россию и завершить войну между странами.

"Мы были на балконе, и он говорит, что пойдет войной на Путина. Началось все с того, что он будто бог, что он мессия. Это может звучать смешно, но в моменте ты видишь эти безумные глаза, которые употребляют столько наркотиков за секунду, столько алкоголя за секунду... Это очень страшно. Он говорил, что будет новым президентом и Украины, и России. Он вообще будет первым человеком, который примирит эти две страны между собой", — вспомнила Василенко.

Более того, Моргенштерн даже готовил речи и планировал встречу с премьер-министром Израиля.

Впоследствии рэпер действительно получил приглашение на встречу с политиками. Но речь была об участии в информационной войне.

Также, по словам Василенко, ее бывший начал думать, что за ним постоянно следят. Однажды Моргенштерн закрылся с ней на балконе и начал зачитывать речь.

Выгнал Лизу из дома

Лиза призналась, что тогда ситуация показалась ей забавной, поэтому она начала улыбаться.

"Он выгнал меня из дома. Накричал, сказал, что если кто-то узнает о его планах, он испортит мою жизнь. Он вообще думал, что я тайный агент, который собирает о нем информацию", — говорит актриса.

Также Тимошенко спросил, какова настоящая политическая позиция Моргенштерна.

"Он точно был против войны. Он не поддерживал никогда", — ответила Василенко.

В частности, рэпер говорил, что скучает по дому и хотел бы туда вернуться.

