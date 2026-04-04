Російський репер Моргенштерн хотів стати президентом України: з якою метою (відео)

Зірка серіалу "Школа" Ліза Василенко поділилася подробицями політичних амбіцій свого колишнього бойфренда, російського репера Моргенштерна.

Акторка дала інтервʼю Василю Тимошенку.

Моргенштерн хотів стати президентом України

Ліза каже, що її колишній думав очолити Україну і Росію та завершити війну між країнами.

"Ми були на балконі, і він каже, що піде війною на Путіна. Почалося все з того, що він ніби бог, що він месія. Це може звучати смішно, але в моменті ти бачиш ці божевільні очі, які вживають стільки наркотиків за секунду, стільки алкоголю за секунду… Це дуже страшно. Він говорив, що буде новим президентом і України, і Росії. Він взагалі буде першою людиною, яка примирить ці дві країни між собою", — пригадала Василенко.

Ба більше, Моргенштерн навіть готував промови та планував зустріч з премʼєр-міністром Ізраїлю.

Згодом репер справді отримав запрошення на зустріч з політиками. Але мова була про участь в інформаційній війні.

Також, за словами Василенко, її колишній почав думати, що за ним постійно стежать. Одного разу Моргенштерн зачинився з нею на балконі та почав зачитувати промову.

Вигнав Лізу з дому

Ліза зізналася, що тоді ситуація видалася їй кумедною, тому вона почала усміхатися.

"Він вигнав мене з дому. Накричав, сказав, що якщо хтось дізнається про його плани, він зіпсує моє життя. Він взагалі думав, що я таємний агент, який збирає про нього інформацію", — каже акторка.

Також Тимошенко запитав, яка справжня політична позиція Моргенштерна.

"Він точно був проти війни. Він не підтримував ніколи", — відповіла Василенко.

Зокрема, репер казав, що сумує за домом та хотів би туди повернутися.

