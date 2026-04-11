"А жить за что?": украинка пожаловалась на низкие зарплаты

Украинка по имени Наталья пожаловалась на низкие зарплаты медиков. По ее словам, даже денег, полученных в частных клиниках, становится мало.

Женщина задалась вопросом, как выживают "бюджетники", пообщавшись с подписчиками в Instagram (dr.natalia_boiko).

"Вот реально скажите, что вы купите на 40 тысяч? Как прожить на 40 тысяч? Даже на 42. У меня только ребенку идет, у меня двое, одна заканчивает школу — у той куча репетиторов, потому что она будет поступать. А вторая учится в седьмом классе. Также куча репетиторов. То есть у них только на репетиторство где-то 15 (тысяч, — Ред.) уходит. А жить за что? Как вы живете вообще на свои вот зарплаты в государственных клиниках на 15 тысяч?" — сказала Наталья.

В частности, автор видео задалась вопросом, как можно прожить на такие зарплаты, не консультируя дополнительно и не ведя соцсети.

Реакция сети

В комментариях украинцы начали рассказывать свои истории и не только:

"Я имея статус заведующего отделением, заслуженного врача Украины и кандидата медицинских наук, просто взял и уволился, потому что не хочу выживать на зарплату и унижаться до выпрашивания благодарности за операцию".

"А пенсионеры как живут!?!! Вам не кажется это интересным?!?!?!".

"Репетиторство это роскошь, а не необходимость".

"Врач и учитель не должны думать где заработать (полуфабрикатами или уборкой, или блогерством). Они должны иметь достойную зарплату. Отработаешь в операционной 12 часов и думаешь, как жить, что купить — это ужас!".

"Я кандидат наук, преподаватель университета. Педагогический стаж 20 лет. Зарплата в 2023 была 7000 грн в университете Каразина. И мне еще говорили быть благодарной, что я имею честь там работать. Я со всей благодарностью написала заявление на увольнение и эмигрировала в Бразилию".

