"А жити за що?": українка поскаржилася на низькі зарплати
Українка на імʼя Наталія поскаржилася на низькі зарплати медиків. За її словами, навіть грошей, отриманих у приватних клініках, стає мало.
Жінка задалася питанням, як виживають "бюджетники", поспілкувавшись з підписниками в Instagram (dr.natalia_boiko).
Українка поскаржилася на низькі зарплати
"От реально скажіть, що ви купите на 40 тисяч? Як прожити на 40 тисяч? Навіть на 42. В мене тільки дитині йде, в мене двоє, одна закінчує школу — в тої купа репетиторів, тому що вона вступатиме. А друга навчається в сьомому класі. Також купа репертиторів. Тобто в них тільки на репетиторство десь 15 (тисяч, — Ред.) йде. А жити за що? Як ви живете взагалі на свої от зарплати в державних клініках на 15 тисяч?" — сказала Наталія.
Зокрема, авторка відео задалася питанням, як можна прожити на такі зарплати, не консультуючи додатково та не ведучи соцмережі.
Реакція мережі
У коментарях українці почали розповідати свої історі і не тільки:
- "Я маючи статус завідувача відділення, заслуженого лікаря України та кандидата медичних наук, просто взяв і звільнився, бо не хочу виживати на зарплату і принижуватися до випрашування вдячності за операцію".
- "А пенсіонери як живуть !?! Вам не здається це цікавим?!?!".
- "Репетиторство це розкіш, а не необхідність".
- "Лікар та вчитель не повинні думати де заробити (напівфабрикатами чи прибиранням, чи блогерством). Вони повинні мати гідну зарплатню. Відпрацюєш в операційній 12 годин і думаєш, як жити, що купити — це жах!".
- "Я кандидат наук, викладач університету. Педагогічний стаж 20 років. Зарплата в 2023 була 7000 грн в університеті Каразіна. І мені ще казали бути вдячною, що я маю честь там працювати. Я з усією вдячністю написала заяву на звільнення і емігрувала до Бразилії".
