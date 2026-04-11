"А жити за що?": українка поскаржилася на низькі зарплати

Українка на імʼя Наталія поскаржилася на низькі зарплати медиків. За її словами, навіть грошей, отриманих у приватних клініках, стає мало.

Жінка задалася питанням, як виживають "бюджетники", поспілкувавшись з підписниками в Instagram (dr.natalia_boiko).

"От реально скажіть, що ви купите на 40 тисяч? Як прожити на 40 тисяч? Навіть на 42. В мене тільки дитині йде, в мене двоє, одна закінчує школу — в тої купа репетиторів, тому що вона вступатиме. А друга навчається в сьомому класі. Також купа репертиторів. Тобто в них тільки на репетиторство десь 15 (тисяч, — Ред.) йде. А жити за що? Як ви живете взагалі на свої от зарплати в державних клініках на 15 тисяч?" — сказала Наталія.

Зокрема, авторка відео задалася питанням, як можна прожити на такі зарплати, не консультуючи додатково та не ведучи соцмережі.

Відео дня

Реакція мережі

У коментарях українці почали розповідати свої історі і не тільки:

"Я маючи статус завідувача відділення, заслуженого лікаря України та кандидата медичних наук, просто взяв і звільнився, бо не хочу виживати на зарплату і принижуватися до випрашування вдячності за операцію".

"А пенсіонери як живуть !?! Вам не здається це цікавим?!?!".

"Репетиторство це розкіш, а не необхідність".

"Лікар та вчитель не повинні думати де заробити (напівфабрикатами чи прибиранням, чи блогерством). Вони повинні мати гідну зарплатню. Відпрацюєш в операційній 12 годин і думаєш, як жити, що купити — це жах!".

"Я кандидат наук, викладач університету. Педагогічний стаж 20 років. Зарплата в 2023 була 7000 грн в університеті Каразіна. І мені ще казали бути вдячною, що я маю честь там працювати. Я з усією вдячністю написала заяву на звільнення і емігрувала до Бразилії".

