"Просто космос": жінка порівняла ціни на базові продукти в Італії та Україні (фото)

Тетяна Лисюк розповіла про різницю цін на базові продукти в Італії та Україні. Як з’ясувалося, середній чек останнім часом серйозно зріс. Тепер деякі позиції в ЄС коштують навіть дешевше.

Українська блогерка Тетяна Лисюк, яка придбала будинок в Італії, наважилась на невеличкий соціальний експеримент. Жінка пішла у супермаркет, щоб порівняти ціни на базові продукти. Своїми висновками українка поділилась у блозі. Що її вразило найбільше, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Експеримент у супермаркеті

"Після купівлі будинку в Італії я готувалася до космічних цін, але виявилося, що все не зовсім так. А ось ціни в Україні останнім часом справді вражають. Цікаво почути вашу думку: де зараз жити вигідніше? Яка сума на місяць іде у вас на їжу?" — поцікавилась у глядачів Тетяна.

Жінка порівняла ціни на базові продукти в Італії та Україні

У відео вона показує асортимент товарів у звичайному італійському супермаркеті.

"Оливкова олія в Італії коштує 255 грн, а в Україні — 900 грн. Картопля в Україні — 39 грн, в Італії — 35 грн. Навіть соняшникова олія тут виявилась дешевшою: 76 грн, а в Україні — 108 грн", — стверджує авторка, демонструючи цінники в магазині.

Ціни в Італії та Україні

Черрі: 153 грн в Італії, 497 грн — в Україні;

Цибуля (кг): 61 грн — в Італії, 35 грн — в Україні;

Хліб: 48 грн і 39 грн відповідно;

Куряче філе: 510 грн і 230 грн відповідно.

Щодо палива, то в Італії бензин коштує приблизно 85 грн за літр, а в Україні — 75 грн. Вартість дизеля також практично однакова.

"У підсумку на двох за їжу в Італії ми витрачаємо близько 700 євро", — підсумувала Тетяна.

У коментарях думки розділилися.

"В якому місті ви живете? Я два дні назад повернулась з Італії, Комо, Мілан, Венеція. Ціни там дорожчі ніж у нас в Києві", "Це просто космос", "В Італії в мене дешевше виходить, а про якість продуктів навіть говорити не варто", "Показувати всі товари по знижкам 30% в оптових кількостях (як олія 5 літрів) і порівнювати з українськими звичайними цінами — це потужно", — пишуть глядачі.

