"Просто космос": женщина сравнила цены на базовые продукты в Италии и Украине (фото)

Татьяна Лысюк рассказала о разнице цен на базовые продукты в Италии и Украине. Как выяснилось, средний чек в последнее время серьезно вырос. Теперь некоторые позиции в ЕС стоят даже дешевле.

Украинская блогерша Татьяна Лысюк, которая приобрела дом в Италии, решилась на небольшой социальный эксперимент. Женщина пошла в супермаркет, чтобы сравнить цены на базовые продукты. Своими выводами украинка поделилась в блоге. Что ее поразило больше всего, — читайте далее в материале Фокуса.

Эксперимент в супермаркете

"После покупки дома в Италии я готовилась к космическим ценам, но оказалось, что все не совсем так. А вот цены в Украине в последнее время действительно впечатляют. Интересно услышать ваше мнение: где сейчас жить выгоднее? Какая сумма в месяц уходит у вас на еду?" — поинтересовалась у зрителей Татьяна.

Женщина сравнила цены на базовые продукты в Италии и Украине

В видео она показывает ассортимент товаров в обычном итальянском супермаркете.

Відео дня

"Оливковое масло в Италии стоит 255 грн, а в Украине — 900 грн. Картофель в Украине — 39 грн, в Италии — 35 грн. Даже подсолнечное масло здесь оказалось дешевле: 76 грн, а в Украине — 108 грн", — утверждает автор, демонстрируя ценники в магазине.

Цены в Италии и Украине

Черри: 153 грн в Италии, 497 грн — в Украине;

Лук (кг): 61 грн — в Италии, 35 грн — в Украине;

Хлеб: 48 грн и 39 грн соответственно;

Куриное филе: 510 грн и 230 грн соответственно.

Что касается топлива, то в Италии бензин стоит примерно 85 грн за литр, а в Украине — 75 грн. Стоимость дизеля также практически одинакова.

Важно

"В итоге на двоих за еду в Италии мы тратим около 700 евро", — подытожила Татьяна.

В комментариях мнения разделились.

"В каком городе вы живете? Я два дня назад вернулась из Италии, Комо, Милан, Венеция. Цены там дороже чем у нас в Киеве", "Это просто космос", "В Италии у меня дешевле получается, а о качестве продуктов даже говорить не стоит", "Показывать все товары по скидкам 30% в оптовых количествах (как масло 5 литров) и сравнивать с украинскими обычными ценами — это мощно", — пишут зрители.

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

