Украинка на 9 месяце беременности поехала рожать на край света: там ее ждал "сюрприз"

Марго Дидович решила рожать за границей. Молодая женщина на 9 месяце беременности прошла плановую медицинскую проверку, купила билет на самолет и отправилась в путь. О причинах своего решения она рассказывает в своих социальных сетях.

Марго рассматривала для рождения ребенка несколько стран, в частности США и Канаду, однако столкнулась с нюансами, которые ее не устроили. Лучшим вариантом казалась для нее Чили, однако реальность оказалась другой. Какие сложности возникли на этом пути, — читайте в материале Фокуса.

Роды в Чили

"Условия родов в Чили могут немного отличаться в зависимости от клиники и врача. Я делюсь тем, как это работает в большинстве случаев и с чем столкнулась я. Например, в моей клинике нет доплаты за ночные роды, выходные или праздничные дни, но другие правила остаются такими же. Вообще система немного другая, чем мы привыкли, есть моменты, которые могут удивить", — признается Марго.

Марго Дидович рожает в Чили Фото: Instagram

Молодая мама подробнее рассказала о расценках.

Стоимость родов

"Я рожаю в частной больнице. Ты платишь максимальный тариф, как за кесарево сечение, даже если были естественные роды. Это больница так страхуется, чтобы можно было провести любую процедуру в экстренном случае", — говорит она.

Также женщинам там не разрешают перерожать больше срока. Максимум — 41 неделя под пристальным наблюдением медиков.

"Кстати, здесь очень осторожно относятся во время осмотров, стараются лишний раз тебя не трогать, чтобы не провоцировать организм и не доставлять дискомфорт, конечно, если нет жалоб и все хорошо", — добавляет украинка.

