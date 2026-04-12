Українка на 9 місяці вагітності поїхала народжувати на край світу: там на неї чекав "сюрприз"

Марго Дідович вирішила народжувати за кордоном. Молода жінка на 9 місяці вагітності пройшла планову медичну перевірку, купила квиток на літак й вирушила в дорогу. Про причини свого рішення вона розповідає в своїх соціальних мережах.

Марго розглядала для народження дитини кілька країн, зокрема США та Канаду, однак зіткнулася з нюансами, які її не влаштували. Найкращим варіантом здавалась для неї Чилі, однак реальність виявилась іншою. Які складнощі виникли на цьому шляху, — читайте у матеріалі Фокусу.

Пологи в Чилі

"Умови пологів у Чилі можуть трохи відрізнятись залежно від клініки і лікаря. Я ділюсь тим, як це працює в більшості випадків і з чим зіткнулась я. Наприклад, в моїй клініці немає доплати за нічні пологи, вихідні або святкові дні, але інші правила залишаються такими ж. Взагалі система трохи інша, ніж ми звикли, є моменти, які можуть здивувати", — зізнається Марго.

Відео дня

Марго Дідович народжує в Чилі Фото: Instagram

Молода мама детальніше розповіла про розцінки.

Вартість пологів

"Я народжую у приватній лікарні. Ти сплачуєш максимальний тариф, як за кесарів розтин, навіть якщо були природні пологи. Це лікарня так страхується, щоб можна було провести будь-яку процедуру в екстреному випадку", — каже вона.

Також жінкам там не дозволяють перероджувати більше терміну. Максимум — 41 тиждень під пильним наглядом медиків.

"До речі, тут дуже обережно ставляться під час оглядів, намагаються лишній раз тебе не чіпати, щоб не провокувати організм і не доставляти дискомфорт, звісно, якщо немає скарг і все добре", — додає українка.

