Снялся в сериалах "Игра престолов" и "Криптон": актер Майкл Кэмпбелл умер в 35 лет

Ирландский актер Майкл Кэмпбелл, известный под сценическим именем Майкл Патрик, умер в возрасте 25 лет в результате нескольких лет борьбы со сложным нейродегенеративным заболеванием.

Майкл Кэмпбелл умер 7 апреля во время пребывания в госпитале в Северной Ирландии. Об этом 9 апреля сообщило издание The Mirror.

О смерти актера стало известно из сообщения его жены Наоми. В социальных сетях она коротко написала о том, что Майкла не стало, добавив, что его жизнь была насыщенной, несмотря на то, что оборвалась рано.

"Он прожил жизнь, настолько насыщенную, насколько это вообще возможно для человека", — отметила жена.

Известно, что в феврале 2023 года у Кэмпбелла диагностировали болезнь двигательного нейрона (MND, боковой амиотрофический склероз). Он публично рассказывал о борьбе с недугом и продолжал работать все это время

Издание обращает внимание, что всего за несколько недель до смерти актер публиковал трогательное сообщение в соцсетях. В нем он делился с поклонниками о том, что имеет еще много планов.

"У меня еще много причин жить и много планов", — писал Кэмпбелл.

Умер актер Майкл Кэмпбелл: где он снимался

Майкл Кэмпбелл появлялся в 6-м сезоне сериала "Игра престолов"

Майкл Кэмпбелл появлялся в 7-й серии 6-го сезона культового сериала от HBO "Игра престолов", где сыграл эпизодическую роль. В этой серии возвращается Сандор Клиган (по кличке "Пес"), который пытается вести мирную жизнь после того, как его считали погибшим.

Также снимался в британском сериале "Синие огни", вышедшем в 2023 году, и сериале "Криптон" 2018 года выпуска, который создан на основе известных комиксов DC Comics.

Наибольшие достижения Кэмпбелл получил, играя в театре. Так, он получил престижную британскую награду The Stage Awards за роль Ричарда III в театре Lyric Theatre в Белфасте. Эту роль он исполнял, находясь в инвалидной коляске, благодаря чему удалось переосмыслить классический образ сквозь призму собственной болезни.

