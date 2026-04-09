Знявся у серіалах "Гра престолів" та "Криптон": актор Майкл Кемпбелл помер у 35 років

Ірландський актор Майкл Кемпбелл, відомий під сценічним ім'ям Майкл Патрік, помер у віці 35 років внаслідок кількох років боротьби зі складним нейродегенеративним захворюванням.

Майкл Кемпбелл помер 7 квітня під час перебування у госпісі у Північній Ірландії. Про це 9 квітня повідомило видання The Mirror.

Про смерть актора стало відомо з повідомлення його дружини Наомі. У соціальних мережах вона коротко написала про те, що Майкла не стало, додавши, що його життя було насиченим, попри те, що обірвалося рано.

"Він прожив життя, настільки насичене, наскільки це взагалі можливо для людини", — зазначила дружина.

Відомо, що у лютому 2023 року в Кемпбелла діагностували хворобу рухового нейрона (MND, бічний аміотрофічний склероз). Він публічно розповідав про боротьбу з недугою і продовжував працювати увесь цей час

Відео дня

Видання звертає увагу, що лише за кілька тижнів до смерті актор публікував зворушливий допис у соцмережах. У ньому він ділився з прихильниками про те, що має ще багато планів.

"У мене ще багато причин жити і багато планів", — писав Кемпбелл.

Помер актор Майкл Кемпбелл: де він знімався

Майкл Кемпбелл з'являвся у 6-му сезоні серіалу "Гра престолів"

Майкл Кемпбелл з'являвся у 7-й серії 6-го сезону культового серіалу від HBO "Гра престолів", де зіграв епізодичну роль. У цій серії повертається Сандор Кліган (за кличкою "Пес"), який намагається вести мирне життя після того, як його вважали загиблим.

Також знімався у британському серіалі "Сині вогні", що вийшов у 2023 році, і серіалі "Криптон" 2018 року випуску, який створений на основі відомих коміксів DC Comics.

Найбільші досягнення Кемпбелл здобув, граючи у театрі. Так, він отримав престижну британську нагороду The Stage Awards за роль Річарда III у театрі Lyric Theatre в Белфасті. Цю роль він виконував, перебуваючи в інвалідному візку, завдяки чому вдалося переосмислити класичний образ крізь призму власної хвороби.

