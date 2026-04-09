"Нас вывел Залужный": из интервью Тополи хотели изъять фрагмент о статусе "Антител" в армии (фото)

Журналистка Маричка Довбенко сообщила, что во время подготовки интервью с Тарасом Тополей из него якобы пытались убрать не только часть о личной жизни, но и отрывок, где речь шла об особых условиях службы группы "Антитела".

Во фрагменте Тарас Тополя рассказывает, что их подразделение было выведено в Киев отдельным приказом тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом стало известно из видео, которое опубликовала журналистка.

Тополя рассказал, как "Антителам" удалось выйти с передовой

После этого музыканты получили другие задания, связанные с публичной деятельностью, а впоследствии их отправили в Главное управление разведки.

Во время разговора журналистка обратила внимание, что такие условия выглядят неравными по сравнению с другими военными, которые не имеют возможности покинуть передовую. В ответ певец отметил, что не инициировал такого решения, хотя признал наличие дружеских отношений с Залужным на тот момент.

Отметим, ранее Тополя сообщал, что присоединился к армии в 2022 году и проходил службу на Харьковском направлении.

Реакции людей

"Какой же вы подлый человек, просто ужас. К вам пришел на интервью военный, который открылся, предоставил вам материалы, на которых вы зарабатываете, и просит удалить фрагмент, а в ответ получает с вашей стороны абсолютное неуважение. Позор таким блогерам, как вы";

"С вашей стороны много провокаций и здесь действительно есть конфиденциальная информация. Нельзя ли было все это решить мирно, а вы взяли устроить шоу из этого, трагедию";

"Он все правильно сказал, вопросов к нему никаких нет, его фонд помогал и помогает родным раненых, погибших, поэтому не надо раздувать измену или еще что-то. Он мог свалить себе в США и сидеть там в 22 году, а сделал иначе — пошел в армию";

"Видимо, что-то такое секретное или наоборот вне закона. Что-то с этими Тарасами не тойво";

"А я не понимаю, для чего он наговорил, и вообще, для чего согласился на интервью. А журналист... Ну, работа у них такая. Вам же самим интересны горячие истории, она же не под дулом пистолета заставляла его болтать";

"Сильный разведчик. Засекреченный агент ЦРУ".

Довбенко рассказала детали

Журналистка Довбенко заявила, что сначала имела конструктивное общение с Тарасом Тополей еще до записи интервью. По ее словам, во время разговора они согласовали, что вопросы о разводе могут звучать, но певец будет отвечать на них по своему усмотрению.

Она также подчеркнула, что не использовала личные детали, озвученные вне записи, поскольку считала их частными. После завершения интервью Тополя попросил прислать материал на просмотр — журналистка согласилась и передала запись за несколько дней до публикации.

По словам Довбенко, со стороны представителей артиста, в частности адвоката, началась жесткая коммуникация из-за темы развода. Она утверждает, что после просмотра ей предложили удалить около десяти фрагментов интервью без четких объяснений.

Журналистка также заявляет, что при обсуждении правок со стороны команды артиста звучали ультиматумы и угрозы, включая возможные судебные иски и блокировку ее канала. Она подчеркнула, что считает такое поведение недопустимым и отметила право журналиста самостоятельно решать, что публиковать.

Новых реакций на ситуацию от команды Тараса Тополи на момент публикации материала не было.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Маричка Довбенко пожаловалась на то, что юристы певца Тараса Тополи угрожают ей из-за свежего интервью с лидером группы "Антитела", в котором несколько раз поднималась тема развода. В команде артиста отмечают, что именно интервьюер нарушила предварительные договоренности.

Елена Тополя прокомментировала скандал со "сливом" ее видео деликатного характера.

Кроме того, певица раскрыла, как родители узнали о ее разводе с фронтменом группы "Антитела".