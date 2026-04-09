"Нас вивів Залужний": з інтерв'ю Тополі хотіли вилучити фрагмент про статус "Антитіл" у війську (фото)

Журналістка Марічка Довбенко повідомила, що під час підготовки інтерв’ю з Тарасом Тополею з нього нібито намагались прибрати не лише частину про особисте життя, а й уривок, де йшлося про особливі умови служби гурту "Антитіла".

У фрагменті Тарас Тополя розповідає, що їхній підрозділ було виведено до Києва окремим наказом тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного. Про це стало відомо із відео, яке опублікувала журналістка.

Тополя розповів, як "Антитілам" вдалось вийти з передової

Після цього музиканти отримали інші завдання, пов’язані з публічною діяльністю, а згодом їх відрядили до Головного управління розвідки.

Під час розмови журналістка звернула увагу, що такі умови виглядають нерівними порівняно з іншими військовими, які не мають можливості залишити передову. У відповідь співак наголосив, що не ініціював такого рішення, хоча визнав наявність дружніх стосунків із Залужним на той момент.

Відео дня

Зазначимо, раніше Тополя повідомляв, що долучився до війська у 2022 році та проходив службу на Харківському напрямку.

Реакції людей

"Яка ж ви підла людина, просто жах. До вас прийшов на інтерв’ю військовий, який відкрився, надав вам матеріали, на яких ви заробляєте, і просить видалити фрагмент, а у відповідь отримує з вашої сторони абсолютну неповагу. Ганьба таким блогерам, як ви";

"З вашого боку багато провокацій і тут дійсно є конфіденційна інформація. Чи не можна було все це вирішити мирно, а ви взяли влаштувати шоу з цього, трагедію";

"Він все правильно сказав, питань до нього ніяких не має, його фонд допомагав і допомагає рідним поранених, загиблих, тому не треба роздувати зраду або ще щось. Він міг звалити собі в США і сидіти там в 22 році, а зробив інакше — пішов до війська";

"Мабуть, щось таке секретне чи навпаки поза законом. Щось з цими Тарасами не тойво";

"А я не розумію, для чого він наговорив, і взагалі, для чого погодився на інтерв'ю. А журналіст… Ну, робота у них така. Вам же самим цікаві гарячі історіі, вона ж не під дулом пістолета змушувала його патякати";

"Сильный розвідник. Засекречений агент ЦРУ".

Довбенко розповіла деталі

Журналістка Довбенко заявила, що спершу мала конструктивне спілкування з Тарасом Тополею ще до запису інтерв’ю. За її словами, під час розмови вони узгодили, що питання про розлучення можуть звучати, але співак відповідатиме на них на власний розсуд.

Вона також наголосила, що не використала особисті деталі, озвучені поза записом, оскільки вважала їх приватними. Після завершення інтерв’ю Тополя попросив надіслати матеріал на перегляд — журналістка погодилася і передала запис за кілька днів до публікації.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

За словами Довбенко, з боку представників артиста, зокрема адвоката, почалася жорстка комунікація через тему розлучення. Вона стверджує, що після перегляду їй запропонували видалити близько десяти фрагментів інтерв’ю без чітких пояснень.

Журналістка також заявляє, що під час обговорення правок з боку команди артиста лунали ультиматуми та погрози, включно з можливими судовими позовами та блокуванням її каналу. Вона підкреслила, що вважає таку поведінку неприпустимою та наголосила на праві журналіста самостійно вирішувати, що публікувати.

Адвокат Тополі погрожував журналістці Фото: Instagram Адвокат Тополі погрожував журналістці Фото: Instagram

Нових реакцій на ситуацію від команди Тараса Тополі на момент публікації матеріалу не було.

Марічка Довбенко поскаржилася на те, що юристи співака Тараса Тополі погрожують їй через свіже інтервʼю з лідером гурту "Антитіла", у якому кілька разів порушувалася тема розлучення. У команді артиста наголошують, що саме інтервʼюерка порушила попередні домовленості.

