"Теперь жалею": украинка продала квартиру ради дома в селе, но что-то пошло не так

Украинка, которую зовут Анна, купила дом в селе на Николаевщине, предварительно продав свою квартиру. Девушка говорит, что переплатила за недвижимость, в итоге получилось — "дорого и плохо". Теперь она просит людей не повторять ее ошибок.

35-летняя Анна уже полгода занимается ремонтом своего нового жилья, но конца-края до сих пор не видно. Девушка советует покупать дом "без ничего" и делать ремонт с "нуля", потому что так дешевле, быстрее и проще, чем выносить кучи мусора, старой мебели и убирать территорию. Что стоит учесть, — узнайте далее в материале Фокуса.

Разочарование в деревне

"Я продала квартиру в городе, а теперь жалею... На первый взгляд был более-менее порядок, а на самом деле надо абсолютно все переделывать. Легче построить, чем переделывать", — рассказывает владелица жилья.

Отвечая на вопрос, зачем она купила дом в деревне, она признается: "Я уже больше не вывозила шума города. Ничего путного я не находила, а искала целый год. Еще удивляются, почему я выбрала Николаевщину. Это мои родные края".

Відео дня

35-летняя Анна ремонтирует дом в селе Фото: TikTok

По словам Анны, похожий дом можно было приобрести в Винницкой области втрое дешевле, поэтому это хороший вариант для тех, кто не привязан к конкретному месту.

Другие голоса

Зрительница Елена поделилась своей историей в комментариях: "Когда-то тоже захотели купить домик в селе под дачу. На рынке были варианты новопостроенных коробок без ничего. Нам показалось, что там надо будет много делать и вкладываться финансово, поэтому купили старый дом. И началось... По большому счету, дважды все делали: сносили старое и делали новое. Чтобы мусор вывезти, я не знаю, сколько потратили. Итог такой: лучше строить с нуля или брать какую-то коробку — это и быстрее, и дешевле".

Девушка пожалела о своем решении Фото: TikTok

Автор с этим согласилась: "Я посчитала, что уже бы могла модульный дом поставить".

Пользовательница Инна также высказалась не без иронии: "Мне 41, и я живу в доме с мамой. Меня все устраивает. Детей и своей семьи у меня нет и не хочу иметь. Я потом найму себе сиделку, которая меня отравит за жилье. У меня все уже продумано".

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка купила дом в селе без газа и воды: теперь все соседи завидуют. Новая хозяйка сохранила немало вещей бывшей владелицы, бабушки, с которой они сдружились и до сих пор тесно общаются. Как выглядит помещение сейчас, девушка показала во время экскурсии.

Народная кулинарка Алла Ковальчук, эксперт шоу "Все буде добре" и проекта "Все буде смачно!" на телеканале СТБ, рассказала о домах в селе, которые продаются за копейки.

А вот Екатерина из Ивано-Франковской области приобрела небольшой дом в селе Химчин Рожнивской громады. На первый взгляд, жилье вполне пригодно для проживания, но там есть серьезная проблема.