"Тепер шкодую": українка продала квартиру заради хати в селі, але щось пішло не так

Українка, яку звуть Анна, купила будинок в селі на Миколаївщині, попередньо продавши свою квартиру. Дівчина каже, що переплатила за нерухомість, зрештою вийшло — "дорого і погано". Тепер вона просить людей не повторювати її помилок.

35-річна Анна вже пів року займається ремонтом свого нового житла, але кінця-краю досі не видно. Дівчина радить купувати хату "без нічого" і робити ремонт з "нуля", бо так дешевше, швидше і простіше, аніж виносити купи сміття, старих меблів та прибирати територію. Що варто врахувати, — дізнайтеся далі у матеріалі Фокусу.

Розчарування у селі

"Я продала квартиру в місті, а тепер шкодую… На перший погляд був більш-менш порядок, а насправді треба абсолютно все переробляти. Легше побудувати, ніж переробляти", — розповідає власниця житла.

Відповідаючи на питання, навіщо вона купила хату в селі, вона зізнається: "Я вже більше не вивозила шуму міста. Нічого путнього я не знаходила, а шукала цілий рік. Ще дивуються, чому я обрала Миколаївщину. Це мої рідні краї".

За словами Анни, схожу хатину можна було придбати на Вінниччині втричі дешевше, тому це гарний варіант для тих, хто не прив’язаний до конкретного місця.

Інші голоси

Глядачка Олена поділилась своєю історією в коментарях: "Колись теж захотіли купити будиночок у селі під дачу. На ринку були варіанти новозбудованих коробок без нічого. Нам здалося, що там треба буде багато робити і вкладатися фінансово, тож купили стару хату. І почалося… За великим рахунком, двічі все робили: зносили старе і робили нове. Щоб сміття вивезти, я не знаю, скільки витратили. Підсумок такий: краще будувати з нуля або брати якусь коробку — це і швидше, і дешевше".

Авторка з цим погодилася: "Я порахувала, шо вже б могла модульний будинок поставити".

Користувачка Інна також висловилась не без іронії: "Мені 41, і я живу у будинку із мамою. Мене все влаштовує. Дітей та своєї сім’ї я не маю і не хочу мати. Я потім найму собі доглядальницю, яка мене отруїть за житло. У мене все вже продумано".

