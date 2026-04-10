Мощная магнитная буря накрыла Землю 10 апреля: как это повлияет на самочувствие людей

В ближайшее время на Землю ожидается влияние новой магнитной бури, которая уже достигла заметной интенсивности. Специалисты предупреждают, что геомагнитные колебания могут сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Как говорится на портале Meteoagent, 10 апреля зафиксировано резкое усиление геомагнитной активности — уровень бури вырос до 5 баллов. До этого в течение последнего периода наблюдалась относительно спокойная ситуация с показателями на уровне 2-3 баллов. Прогнозируется, что в течение следующих суток активность будет оставаться высокой, после чего 12 апреля начнется постепенное снижение интенсивности. В частности, уже в воскресенье ожидается спад до уровня около 4 баллов.

Уровень Магнитной бури 10 апреля Фото: Скриншот

Согласно данным Meteoprog, в течение последних суток на Солнце было зафиксировано девять вспышек более слабых классов B и C, и это, в частности, указывает на рост солнечной активности.

Также 10 апреля сохраняется вероятность более мощных вспышек класса M на уровне около 35%, тогда как риск сильнейших событий класса X составляет примерно 10%. Кроме этого, на поверхности Солнца наблюдается 31 активное пятно, которое может способствовать дальнейшим колебаниям геомагнитной ситуации.

Магнитная буря 10 апреля — как это влияет на состояние здоровья людей

Как отмечает издание "Главред", магнитные бури могут влиять на состояние здоровья, особенно у чувствительных к изменениям погоды людей. Среди самых распространенных жалоб в этот период — головная боль, головокружение, ощущение слабости, тошнота, колебания артериального давления, а также обострение хронических заболеваний и дискомфорт в сердечно-сосудистой системе и суставах.

Чтобы уменьшить возможное негативное влияние геомагнитной активности, специалисты советуют придерживаться более щадящего режима. В частности, стоит ограничить употребление тяжелой и острой пищи, уменьшить количество кофе и полностью отказаться от алкоголя и табака. Рекомендуется отдавать предпочтение легким блюдам, в частности овощам, фруктам, орехам и рыбе, а также больше времени проводить на свежем воздухе, регулярно проветривать помещение и поддерживать умеренную физическую активность.

Стоит заметить, что в середине марта на Солнце произошло несколько мощных вспышек класса М, в частности 16 марта M2.7 и 18 марта M2, которые вызвали выбросы корональной массы в направлении Земли. Тогда же ученые прогнозировали, что эти потоки плазмы могли вызвать сильную магнитную бурю уровня G2-G3, с возможным влиянием вплоть до 20-22 марта.

В то же время в январе Фокус писал, что на Солнце произошла мощная вспышка класса X1.9 в области солнечных пятен AR4341, которая вместе с корональным выбросом массы вызвала магнитную бурю уровня G4 на Земле. В результате этого геомагнитного шторма фиксировались сбои радиосвязи, влияние на спутниковые системы и появление полярных сияний, которые были видны даже в низких широтах, в частности в Украине.