Потужна магнітна буря накрила Землю 10 квітня: як це вплине на самопочуття людей

Найближчим часом на Землю очікується вплив нової магнітної бурі, яка вже досягла помітної інтенсивності. Фахівці попереджають, що геомагнітні коливання можуть позначитися на самопочутті метеочутливих людей.

Як йдеться на порталі Meteoagent, 10 квітня зафіксовано різке посилення геомагнітної активності — рівень бурі зріс до 5 балів. До цього протягом останнього періоду спостерігалася відносно спокійна ситуація з показниками на рівні 2–3 балів. Прогнозується, що протягом наступної доби активність залишатиметься високою, після чого 12 квітня розпочнеться поступове зниження інтенсивності. Зокрема, вже в неділю очікується спад до рівня близько 4 балів.

Рівень Магнітної бурі 10 квітня Фото: Скриншот

Згідно з даними Meteoprog, протягом останньої доби на Сонці було зафіксовано дев’ять спалахів слабших класів B і C, і це, зокрема, вказує на зростання сонячної активності.

Також 10 квітня зберігається ймовірність більш потужних спалахів класу M на рівні близько 35%, тоді як ризик найсильніших подій класу X становить приблизно 10%. Окрім цього, на поверхні Сонця спостерігається 31 активна пляма, яка може сприяти подальшим коливанням геомагнітної ситуації.

Магнітна буря 10 квітня — як це впливає на стан здоров’я людей

Як зазначає видання "Главред", магнітні бурі можуть впливати на стан здоров’я, особливо у чутливих до змін погоди людей. Серед найпоширеніших скарг у цей період — головний біль, запаморочення, відчуття слабкості, нудота, коливання артеріального тиску, а також загострення хронічних захворювань і дискомфорт у серцево-судинній системі та суглобах.

Щоб зменшити можливий негативний вплив геомагнітної активності, фахівці радять дотримуватися більш щадного режиму. Зокрема, варто обмежити вживання важкої та гострої їжі, зменшити кількість кави та повністю відмовитися від алкоголю й тютюну. Рекомендується віддавати перевагу легким стравам, зокрема овочам, фруктам, горіхам і рибі, а також більше часу проводити на свіжому повітрі, регулярно провітрювати приміщення та підтримувати помірну фізичну активність.

Варто зауважити, що в середині березня на Сонці сталося кілька потужних спалахів класу М, зокрема 16 березня M2.7 та 18 березня M2, які спричинили викиди корональної маси у напрямку Землі. Тоді ж учені прогнозували, що ці потоки плазми могли викликати сильну магнітну бурю рівня G2–G3, з можливим впливом аж до 20–22 березня.

Водночас у січні Фокус писав, що на Сонці стався потужний спалах класу X1.9 в області сонячних плям AR4341, який разом із корональним викидом маси спричинив магнітну бурю рівня G4 на Землі. Унаслідок цього геомагнітного шторму фіксувалися збої радіозв’язку, вплив на супутникові системи та поява полярних сяйв, які було видно навіть у низьких широтах, зокрема в Україні.