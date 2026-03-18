Потужна магнітна буря обрушиться на Землю 19 — 22 березня: Сонце викинуло багато плазми (фото)

Одразу кілька потоків плазми, викинутих із Сонця, зараз прямують до Землі. Учені прогнозують появу сильної магнітної бурі в найближчі кілька днів.

16 березня на Сонці стався досить потужний спалах класу М2.7, який спричинив викид корональної маси в космос. 18 березня на Сонці виник ще один спалах класу М2. Це другі за потужністю спалахи після вивержень випромінювання та енергії класу Х. У будь-якому разі викид плазми внаслідок двох енергетичних подій на Сонці, як прогнозують учені, призведе до появи сильної магнітної бурі протягом кількох найближчих днів, пише Фокус.

Корональні викиди маси — це величезні потоки плазми і магнітного поля Сонця, які за сприятливих умов можуть впливати на магнітне поле Землі і спричиняти геомагнітні бурі, що, зі свого боку, може призвести до вражаючих полярних сяйв.

Спалах на Сонці 16 березня зафіксував супутник GOES-19 Фото: NOAA

Під час спалаху на Сонці 16 березня в космос було викинуто великий потік плазми, але виявилося, що це не один, а одразу чотири потоки, які рухаються дуже швидко в бік Землі. Уже 19 березня, хоча деякі прогнози показують, що це може статися вже ввечері 18 березня, плазма вріжеться в магнітне поле Землі і створить магнітну бурю рівня G2 — G3. Геомагнітні бурі класифікуються від G1 (слабка) до G5 (екстремальна).

Корональний викид маси 16 березня зафіксував апарат SOHO Фото: solar-system

Згідно з прогнозами вчених, вплив магнітної бурі може спостерігатися до 20 і 21 березня включно.

З огляду на те, що під час спалаху на Сонці 18 березня в космос також полетів корональний викид маси, спрямований на Землю, очікується, що він призведе до магнітної бурі 21 або 22 березня. Ця магнітна буря матиме рівень G2.

Очікується, що навіть у середніх широтах може бути видно полярне сяйво найближчими днями, тобто навіть на території України.

Час прибуття сонячних бур, що насуваються, все ще уточнюється і залежить від того, які з корональних викидів маси все ж досягнуть нашої планети.

Нагадуємо, що навіть магнітні бурі рівня G2 можуть спричинити збій у роботі систем GPS, зв'язку, а також в електромережах.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space, EarthSky.