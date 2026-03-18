Мощная магнитная буря обрушится на Землю 19 – 22 марта: Солнце выбросило много плазмы (фото)

Сразу несколько потоков плазмы, выброшенных из Солнца, сейчас направляются к Земле. Ученые прогнозируют появление сильной магнитной бури в ближайшие несколько дней.

16 марта на Солнце произошла достаточно мощная вспышка класса М2.7, которая вызвала выброс корональной массы в космос. 18 марта на Солнце возникла еще одна вспышка класса М2. Это вторые по мощности вспышки после извержений излучения и энергии класса Х. В любом случае выброс плазмы в результате двух энергетических событий на Солнце, как прогнозируют ученые, приведет к появлению сильной магнитной бури в течение нескольких ближайших дней, пишет Фокус.

Корональные выбросы массы— это огромные потоки плазмы и магнитного поля Солнца, которые при благоприятных условиях могут воздействовать на магнитное поле Земли и вызывать геомагнитные бури, что, в свою очередь, может привести к впечатляющим полярным сияниям.

Вспышка на Солнце 16 марта зафиксировал спутник GOES-19 Фото: NOAA

Во время вспышки на Солнце 16 марта в космос был выброшен большой поток плазмы, но оказалось, что это не один, а сразу четыре потока, которые движутся очень быстро в сторону Земли. Уже 19 марта, хотя некоторые прогнозы показывают, что это может произойти уже вечером 18 марта, плазма врежется в магнитное поле Земли и создаст магнитную бурю уровня G2 – G3. Геомагнитные бури классифицируются от G1 (слабая) до G5 (экстремальная).

Корональный выброс массы 16 марта зафиксировал аппарат SOHO Фото: NASA

Согласно прогнозам ученых, влияние магнитной бури может наблюдаться до 20 и 21 марта включительно.

Учитывая то, что вовремя вспышки на Солнце 18 марта в космос также улетел корональный выброс массы, направленный на Землю, ожидается, что он приведет к магнитной буре 21 или 22 марта. Эта магнитная буря будет иметь уровень G2.

Ожидается, что даже в средних широтах может быть видно полярное сияние в ближайшие дни, то есть даже на территории Украины.

Время прибытия надвигающихся солнечных бурь все еще уточняется и зависит от того, какие из корональных выбросов массы все же достигнут нашей планеты.

Напоминаем, что даже магнитные бури уровня G2 могут вызвать сбой в работе систем GPS, связи, а также в электросетях.

При написании материала использованы источники: Space, EarthSky.