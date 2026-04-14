Бывшая девушка Моргенштерна выиграла суд у налоговой в Украине: детали

Украинский блогер Елизавета Василенко одержала победу в судебном споре с налоговой службой, которая пыталась взыскать с нее средства, сообщается в решении Днепропетровского окружного административного суда по делу № 160/2695/26. Суд рассмотрел дело и принял решение в ее пользу, признав требования налогового органа безосновательными.

Украинский блогер Елизавета Василенко оказалась в центре налогового спора из-за доходов, которые, по версии ГНС, она якобы получала через платформу OnlyFans. Речь шла о сумме более 1,6 млн грн — именно столько налогов, штрафов и сборов пыталось взыскать государство. Впрочем, суд не просто отказал налоговой, а фактически раскритиковал как саму аргументацию, так и процедуру проверки, которая оказалась с многочисленными нарушениями.

Основанием для претензий стала информация, полученная украинской налоговой в октябре 2024 года от британских органов. В этом обмене данными отмечалось, что в 2022 году Василенко могла получить почти 180 тысяч долларов платформы OnlyFans. Именно эти цифры легли в основу налоговых начислений. На их базе ГНС доначислила налог на доходы физических лиц, военный сбор и штрафы, сформировав общую сумму более 1,6 млн грн. Фактически налоговая использовала письмо иностранного органа как ключевое доказательство дохода — без детального анализа реального движения средств.

В суде представительница Василенко предоставила банковские документы, которые показали совсем другую картину доходов. В частности, выписки подтвердили, что фактические поступления за год составили лишь 43 200 долларов — в четыре раза меньше, чем заявляла налоговая.

Кроме этого, было доказано, что налоговая неправильно применила валютный курс. Вместо того чтобы считать каждую операцию по курсу на дату транзакции, она использовала курс на конец года, что существенно завысило сумму обязательств.

Еще одним ключевым аргументом стал статус Василенко как ФЛП третьей группы со ставкой 5%. Это означает, что доходы должны были облагаться налогом по правилам предпринимательской деятельности, а не как доходы физического лица со ставкой 18%. Также защита обратила внимание на вопрос налогового резидентства. С июля 2021 года Василенко проживала в Чехии, что ставило под сомнение ее обязанность платить налоги именно в Украине за этот период.

Отдельное внимание суд уделил не только цифрам, но и процессу проверки. Именно здесь налоговая допустила критические ошибки. В частности, ГНС знала, что Василенко находится за границей, но продолжала отправлять все запросы на ее старый адрес в Украине. В результате корреспонденция не доходила до адресата и возвращалась обратно. Из-за этого блогер фактически была лишена возможности предоставить объяснения или документы еще до начала проверки. Суд прямо указал, что это является существенным нарушением процедуры.

Суд пришел к выводу, что налоговая строила свои претензии на косвенных данных и не смогла подтвердить их первичными документами. Реальное движение средств не было исследовано должным образом, а суммы — завышены. В итоге суд отменил все налоговые уведомления-решения на сумму более 1,6 млн грн, признал требования налоговой незаконными и обязал ГНС компенсировать Василенко судебный сбор в размере 14 376 грн.

