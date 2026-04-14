Колишня дівчина Моргенштерна виграла суд у податкової в Україні: деталі

Українська блогерка Єлизавета Василенко здобула перемогу в судовому спорі з податковою службою, яка намагалася стягнути з неї кошти, повідомляється у рішенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі № 160/2695/26. Суд розглянув справу та ухвалив рішення на її користь, визнавши вимоги податкового органу безпідставними.

Українська блогерка Єлизавета Василенко опинилася в центрі податкового спору через доходи, які, за версією ДПС, вона нібито отримувала через платформу OnlyFans. Йшлося про суму понад 1,6 млн грн – саме стільки податків, штрафів і зборів намагалася стягнути держава. Втім, суд не просто відмовив податковій, а фактично розкритикував як саму аргументацію, так і процедуру перевірки, яка виявилася з численними порушеннями.

Підставою для претензій стала інформація, отримана українською податковою у жовтні 2024 року від британських органів. У цьому обміні даними зазначалося, що у 2022 році Василенко могла отримати майже 180 тисяч доларів платформи OnlyFans. Саме ці цифри лягли в основу податкових нарахувань. На їх базі ДПС донарахувала податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і штрафи, сформувавши загальну суму понад 1,6 млн грн. Фактично податкова використала лист іноземного органу як ключовий доказ доходу – без детального аналізу реального руху коштів.

У суді представниця Василенко надала банківські документи, які показали зовсім іншу картину доходів. Зокрема, виписки підтвердили, що фактичні надходження за рік становили лише 43 200 доларів – у чотири рази менше, ніж заявляла податкова.

Окрім цього, було доведено, що податкова неправильно застосувала валютний курс. Замість того щоб рахувати кожну операцію за курсом на дату транзакції, вона використала курс на кінець року, що суттєво завищило суму зобов’язань.

Ще одним ключовим аргументом став статус Василенко як ФОП третьої групи зі ставкою 5%. Це означає, що доходи мали оподатковуватися за правилами підприємницької діяльності, а не як доходи фізичної особи зі ставкою 18%. Також захист звернув увагу на питання податкового резидентства. З липня 2021 року Василенко проживала в Чехії, що ставило під сумнів її обов’язок сплачувати податки саме в Україні за цей період.

Окрему увагу суд приділив не лише цифрам, а й процесу перевірки. Саме тут податкова допустила критичні помилки. Зокрема, ДПС знала, що Василенко перебуває за кордоном, але продовжувала надсилати всі запити на її стару адресу в Україні. У результаті кореспонденція не доходила до адресатки та поверталася назад. Через це блогерка фактично була позбавлена можливості надати пояснення або документи ще до початку перевірки. Суд прямо вказав, що це є суттєвим порушенням процедури.

Суд дійшов висновку, що податкова будувала свої претензії на непрямих даних і не змогла підтвердити їх первинними документами. Реальний рух коштів не був досліджений належним чином, а суми – завищені. У підсумку судскасував усі податкові повідомлення-рішення на суму понад 1,6 млн грн, визнав вимоги податкової незаконними та зобов’язав ДПС компенсувати Василенко судовий збір у розмірі 14 376 грн.

