Педро Паскаль "воюет" с Педро Пискалем: актер судится с брендом алкоголя из Чили

Известный американский актер Педро Паскаль начал судебную тяжбу, выступая против бренда алкогольных напитков Чили, основатель которого выбрал для своего дела дерзкое название.

Чилиец Давид Эррера зарегистрировал торговую марку Pedro Piscal, перекликающуюся с именем известного на весь мир актера. Об этом пишет издание The Guardian.

Эта торговая марка была официально зарегистрирована в 2023 году и под ней основатель начал продажу крепкого алкогольного напитка писко. Вскоре эта продукция появилась в магазинах алкогольных напитков и в ресторанах.

"Мы перебрали несколько названий, и "Педро Пискаль" прижилась. Потом мы планировали поездку в регион Писко, когда вдруг начали получать письма от адвокатов с резкими формулировками. Я, обычный человек, получаю письма от суперзвезды кино? Это меня немного напугало", — признался основатель.

Писко "Педро Пискаль", что продают в Чили

Издание пишет, что Педро Паскаль, уроженец Чили, не пришел на судебное заседание. Однако он подал иск о передаче ему прав на торговую марку из-за ее сходства с его собственным именем и брендом.

Представитель актера, хоть и отказался комментировать дело, которое еще продолжается, отметил предыдущие решения, которые передали право собственности на два интернет-домена от Эрреры к Паскалю. Адвокат считает, что успешная регистрация Паскалем своего имени как торговой марки дает основания надеяться на успех в деле, которое могут в суде решить уже до конца этого года.

Основатель ни о чем не жалеет

Несмотря на судебную тяжбу, Эррера признал в комментарии медиа о том, что совсем не жалеет о выбранном названии. Его кузены, как он говорит, любят выпить "писколу" — писко с "Кока-Колой", которая подается со льдом. Он замечает, что Pedro в названии происходит от сорта винограда педро хименес, из которого и дистиллируют этот алкогольный напиток.

"Мы нигде не используем лицо (Педро Паскаля — ред.) или его изображение. Мы просто продаем хороший продукт", — отметил основатель марки.

Напомним, в сентябре 2025 года издание The Economic Times анонсировало выход новой ленты, в которой сыграет Педро Паскаль.

В июле 2025 года Педро Паскаль стал поводом для обсуждений украинцев, когда в топе его книг обнаружили произведения российских писателей.