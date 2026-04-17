Педро Паскаль "воює" з Педро Піскалем: актор судиться з брендом алкоголю із Чилі

Відомий американський актор Педро Паскаль розпочав судову тяганину, виступаючи проти бренду алкогольних напоїв Чилі, засновник якого обрав для своєї справи зухвалу назву.

Чилієць Давид Еррера зареєстрував торгову марку Pedro Piscal, що перегукується з ім'ям відомо на увесь світ актора. Про це пише видання The Guardian.

Ця торгова марка була офіційно зареєстрована у 2023 році і під нею засновник розпочав продаж міцного алкогольного напою піско. Невдовзі ця продукція з'явилася у крамницях алкогольних напоїв та у ресторанах.

"Ми перебрали кілька назв, і "Педро Піскаль" прижилася. Потім ми планували поїздку в регіон Піско, коли раптом почали отримувати листи від адвокатів з різкими формулюваннями. Я, звичайна людина, отримую листи від суперзірки кіно? Це мене трохи налякало", — зізнався засновник.

Піско "Педро Піскаль", що продають у Чилі

Видання пише, що Педро Паскаль, уродженець Чилі, не прийшов на судове засідання. Проте він подав позов про передання йому прав на торгівельну марку через її схожість із його власним ім’ям та брендом.

Представник актора, хоч і відмовився коментувати справу, яка ще триває, наголосив на попередніх рішеннях, які передали право власності на два інтернет-домени від Еррери до Паскаля. Адвокат вважає, що успішна реєстрація Паскалем свого імені як торгової марки дає підстави сподіватися на успіх у справі, яку можуть у суді розв'язати вже до кінця цього року.

Засновник ні про що не шкодує

Попри судову тяганину, Еррера визнав у коментарі медіа про те, що зовсім не шкодує щодо обраної назви. Його кузени, як він каже, люблять випити "пісколу" — піско з "Кока-Колою", що подається з льодом. Він зауважує, що Pedro у назві походить від сорту винограду педро хіменес, з якого і дистилюють цей алкогольний напій.

"Ми ніде не використовуємо обличчя (Педро Паскаля — ред.) чи його зображення. Ми просто продаємо хороший продукт", — зауважив засновник марки.

