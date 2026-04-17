Известного певца схватил за шею зритель прямо на концерте (видео)

На недавнем концерте в Запорожье певец Артем Пивоваров решил приблизиться к публике по стульям, но один зритель буквально схватил артиста за шею.

Музыкант устроил перформанс на концерте. Когда он проходил мимо одного из мужчин, тот, снимая на телефон, внезапно схватил Артема за шею. Видео распространяется по сети.

Пивоварова схватил за шею зритель

То ли мужчина пытался удержаться, то ли обнять артиста — точно не понятно. Тем временем охранник Пивоварова отреагировал мгновенно, убрав руку зрителя.

Сам Пивоваров спокойно спросил: "Как дела?" Фанат ответил: "Извиняюсь". После этого концерт продолжался дальше.

Реакция сети

В комментариях украинцы как критиковали Артема за такой перформанс, так и защищали:

"Звездная болезнь, идти по людям это перебор".

"Но парень правильно сделал, что поймал его. Там нет лестницы, чтобы подняться? Зачем это?".

"Во-первых, никто по людям не ходил, во-вторых, чувак хотел сфотографироваться и потянул за шкурку его, и реакция Артема очень адекватная, потом человек извинился. В-третьих, если вы не знаете, сколько Артем помогает, то даже не анализируйте эту ситуацию без знаний".

