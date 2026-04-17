Відомого співака схопив за шию глядач прямо на концерті (відео)

Артем Пивоваров потрапив в курйоз
Артем Пивоваров | Фото: artempivovarov.com

На нещодавньому концерті в Запоріжжі співак Артем Пивоваров вирішив наблизитися до публіки по стільцях, але один глядач буквально схопив артиста за шию.

Музикант влаштував перформанс на концерті. Коли він проходив повз одного з чоловіків, той, знімаючи на телефон, раптово схопив Артема за шию. Відео шириться мережею.

Пивоварова схопив за шию глядач

Чи чоловік намагався втриматися, чи то обійняти артиста — точно не зрозуміло. Тим часом охоронець Пивоварова відреагував миттєво, прибравши руку глядача.

Сам Пивоваров спокійно запитав: "Як справи?" Фанат відповів: "Вибачаюся". Після цього концерт тривав далі.

Пивоварова схопив за шию глядач

Реакція мережі

У коментарях українці як критикували Артема за такий перформанс, так і захищали:

  • "Зіркова хвороба, йти по людях це перебір".
  • "Але хлопець правильно зробив, що злапав його. Чи там немає сходів щоб піднятися? Навіщо це?".
  • "По-перше, ніхто по людям не ходив, по-друге, чувак хотів сфотографуватись і потягнув за шкірку його, і реакція Артема дуже адекватна, потім чоловік вибачився. По-третє, якщо ви не знаєте, скільки Артем допомагає, то навіть не аналізуйте цю ситуацію без знань".
Крім того, за словами Потапа, виступ Артема Пивоварова коштує близько 60 тисяч доларів.