Казах был "в шоке", когда зашел в магазин в Украине (фото)

Казах попал в супермаркет в Одессе и был сильно удивлен широким ассортиментом продуктов даже во время полномасштабной войны и постоянных обстрелов.

Видео "экскурсии" по магазину в Одессе распространяется в Threads (xxx_ij_xxx), а в комментариях украинцы активно реагируют на слова иностранца.

Казах попал в магазин в Одессе

"В Украине есть такая сеть супермаркетов. Я сейчас в одном из таких в Одессе. И я вам хотел показать, что собой представляет сеть супермаркетов", — начал автор видео.

Иностранец несколько раз повторял, что видит в одесском магазине "достаток".

"Если вы думаете, что Украина — это страна, которая воюет и что в этой стране люди не могут сами себя обеспечить. Нет, поверьте, могут", — подчеркнул казах.

Также мужчина сказал, что большая часть продуктов произведена именно в Украине.

В частности, казах показал хамон, различные виды сыра, большое количество различных колбас, лобстер, устрицы, форель, креветки, крабы.

"В Украине люди умеют устраивать свою жизнь как-то уютно, в достатке. Все у них хорошо. И это ни в какое сравнение не идет. С той же Россией", — добавил иностранец.

Казах показал продукты в Украине Фото: Threads

Казах показал продукты в Одессе Фото: Threads

Хамон в супермаркете Фото: Threads

Казах признается, что каждый раз "в шоке" от увиденного.

Продукты в одесском магазине Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях украинцы объяснили, что их страна сейчас обороняется, защищая себя от врага. К тому же, люди здесь всегда были трудолюбивыми:

"Украина всегда была флагманом пищевой промышленности даже при СССР".

"Украина не воюет, Украина защищает себя. Украинцы всегда были трудоголиками. Это такой народ, что в одном человеке он и хозяин и воин. Победы Украине над агрессором".

"Так чему удивляться? Вот так оно и есть. Несмотря на круглосуточные обстрелы, люди работают, покупают, живут".

"Ни для кого не секрет, что перед началом полномасштабного, уровень жизни в Украине был намного выше, чем на так называемой "россии". И это при том, что в то время война уже длилась несколько лет".

