Казах був "в шоці", коли зайшов у магазин в Україні (фото)

Казах потрапив в супермаркет в Одесі і був сильно здивований широким асортиментом продуктів навіть під час повномасштабної війни та постійних обстрілів.

Відео "екскурсії" магазином в Одесі шириться в Threads (xxx_ij_xxx), а в коментарях українці активно реагують на слова іноземця.

"В Україні є така мережа супермаркетів. Я зараз в одному з таких в Одесі. І я вам хотів показати, що собою представляє мережа супермаркетів", — почав автор відео.

Іноземець кілька разів повторював, що бачить в одеському магазині "достаток".

"Якщо ви думаєте, що Україна — це країна, яка воює і що в цій країні люди не можуть самі себе забезпечити. Ні, повірте, можуть", — наголосив казах.

Також чоловік сказав, що велика частина продуктів вироблена саме в Україні.

Зокрема, казах показав хамон, різні види сиру, велику кількість різних ковбас, лобстер, устриці, форель, креветки, краби.

"В Україні люди вміють влаштовувати своє життя якось затишно, у достатку. Все в них добре. І це ні в яке порівняння не йде. З тою самою Росією", — додав іноземець.

Казах зізнається, що щоразу "в шоці" від побаченого.

Реакція мережі

У коментарях українці пояснили, що їхня країна наразі обороняється, захищаючи себе від ворога. До того ж, люди тут завжди були працьовитими:

"Україна завжди була флагманом харчової промисловості навіть при СРСР".

"Україна не воює, Україна захищає себе. Українці завжди були трудоголіками. Це такий народ, що в одній людині він і хазяїн і воїн. Перемоги Україні над агресором".

"То чому дивуватися? Ось так воно і є. Незважаючи на цілодобові обстріли, люди працюють, купують, живуть".

"Ні для кого не секрет, що перед початком повномасштабного, рівень життя в Україні був набагато вище, ніж на так званій "росії". І це при тому, що на той час війна вже тривала декілька років".

