Известный музыкант осудил мужчин, которые выступают за границей: "Нет сил терпеть"

Украинский музыкант и участник группы "Курган & Agregat" Рамил Насиров раскритиковал артистов, которые выезжают за границу с концертами во время войны. Он поставил под сомнение справедливость таких поездок и объем их помощи армии.

В заметке в Threads Насиров заявил, что большинство артистов "ненавидят" тех, кто говорит неудобную правду, но общество больше не готово это терпеть. По его словам, мужчины-артисты продолжают гастролировать за рубежом и зарабатывать деньги, тогда как другие мужчины с оружием защищают страну, их семьи и дома.

Музыкант подчеркнул, что хотя часть средств с зарубежных туров и передается на благотворительность, это, по его мнению, не является прямым вкладом от концертной деятельности, а скорее дополнительными сборами или аукционами. Он также выразил возмущение тем, что в афишах мировых туров часто отсутствует какое-либо упоминание о поддержке украинской армии.

Рамил Насиров из "Курган & Agregat"

Отдельно Рамил Насиров отметил вопрос равенства: он отметил, что никто не запрещает артистам зарабатывать в Украине, однако возможность пересекать границу во время военного положения, когда другим мужчинам призывного возраста это запрещено, вызывает вопрос справедливости. По его мнению, артисты должны или приносить ощутимую пользу государству и армии, или находиться в равных условиях с другими гражданами.

В то же время "Курган & Agregat" отмечает, что 100% средств со своих концертов направляет на ВСУ. Только за последний тур группа собрала для войска более 17 миллионов гривен.

Кроме того, в 2025 году по меньшей мере пятеро мужчин выехали из Украины, как музыканты на якобы благотворительные концерты артиста Петра Черного в Испании. Сам певец отрицает участие в схеме уклонения от мобилизации.