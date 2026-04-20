Відомий музикант засудив чоловіків, які виступають за кордоном: "Немає сил терпіти"

Український музикант і учасник гурту "Курган & Agregat" Раміл Насіров розкритикував артистів, які виїжджають за кордон із концертами під час війни. Він поставив під сумнів справедливість таких поїздок та обсяг їхньої допомоги армії.

У дописі в Threads Насіров заявив, що більшість артистів "ненавидять" тих, хто говорить незручну правду, але суспільство більше не готове це терпіти. За його словами, чоловіки-артисти продовжують гастролювати за кордоном і заробляти кошти, тоді як інші чоловіки зі зброєю захищають країну, їхні родини та домівки.

Музикант підкреслив, що хоча частина коштів із закордонних турів і передається на благодійність, це, на його думку, не є прямим внеском від концертної діяльності, а радше додатковими зборами чи аукціонами. Він також висловив обурення тим, що в афішах світових турів часто відсутня будь-яка згадка про підтримку української армії.

Раміл Насіров із "Курган & Agregat" Фото: Threads

Окремо Раміл Насіров наголосив на питанні рівності: він зазначив, що ніхто не забороняє артистам заробляти в Україні, однак можливість перетинати кордон під час воєнного стану, коли іншим чоловікам призовного віку це заборонено, викликає питання справедливості. На його думку, артисти мають або приносити відчутну користь державі та війську, або перебувати в рівних умовах з іншими громадянами.

Водночас "Курган & Agregat" зазначає, що 100% коштів зі своїх концертів направляє на ЗСУ. Лише за останній тур гурт зібрав для війська понад 17 мільйонів гривень.

Відома українська співачка "проїхалася" по Потапу і Виннику, які живуть за кордоном під час війни.

Фокус розповідав, хто з українських знаменитостей нині живе або працює за межами країни та як вони пояснюють свій виїзд.

Крім того, у 2025 році щонайменше п’ятеро чоловіків виїхали з України, як музиканти на нібито благодійні концерти артиста Петра Чорного в Іспанії. Сам співак заперечує участь у схемі ухилення від мобілізації.