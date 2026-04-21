Об Ольге Харлан снимут байопик: какой будет спортивная драма об украинке

Об украинской фехтовальщице — олимпийской чемпионке Ольге Харлан — снимут спортивную драму.

Команда, которая создает художественный фильм о Харлан, уже подала заявку на получение государственной поддержки в рамках инициативы "Тысячевесна", сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная.

"Наконец делимся проектами, которые уже подались на Тысячевесну. Одна из первых заявок — это спортивная драма об Ольге Харлан, олимпийской чемпионке и одной из самых сильных фигур современного украинского спорта. Команда фильма уже публично рассказала о поданной заявке", — написала Бережная.

По ее словам, инициатива "Тысячевесна" предусматривает 4 миллиарда гривен государственной поддержки для создания качественного украинского контента.

"Ольга Харлан — это пример силы, достоинства и принципиальности. Настоящая ролевая модель для украинцев и всего мира. Ее история вдохновляет и рассказывает о пути чемпионки, личных испытаниях, внутренней борьбе и пути преодоления препятствий", — отметила Бережная.

Об Ольге Харлан снимут фильм Фото: Соцмережі

Она также подчеркнула, что подать свои заявки могут все желающие до 28 мая.

"Кино, сериалы, детский контент, музыкальные треки, подкасты, выставки, видео для соцсетей — расскажите свою историю в том формате, который вам откликается", — подчеркнула Бережная.

Каким будет фильм об Ольге Харлан

Как пишет Divoche Media, фильм сосредоточится не только на победах Харлан на международной арене, но и на ее личной драме, внутренней борьбе и истории преодоления препятствий. Отдельное внимание авторы уделят теме противодействия гибридной агрессии РФ на территории спорта высоких достижений. Это будет история о принципиальности, достоинстве и силе характера, которая способна отстаивать свою позицию даже в самых сложных обстоятельствах.

"Моя история не только о спорте или борьбе — она о выборе, о выдержке, о моментах, которые ломают, и о силе, которая позволяет подняться. Я хочу, чтобы мы вместе передали это максимально честно, без прикрас, но с большой верой в то, что правдивые истории могут вдохновлять. Я ожидаю, что наш фильм станет не просто пересказом фактов, а живой эмоцией, чтобы каждый, кто его увидит, почувствовал энергию, которую я не раз обретала в критические моменты, и понял, что мы все способны пройти через многое, если не сдаемся", — рассказала сама Харлан.

Автором сценария выступает Мария Ткачук, сценарным супервайзером ленты стал известный голливудский сценарист Стив Каплан.

Премьера фильма запланирована на начало 2027 года.

