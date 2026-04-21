Про Ольгу Харлан знімуть байопік: якою буде спортивна драма про українку

Про українську фехтувальницю — олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан — знімуть спортивну драму.

Команда, яка створює художній фільм про Харлан, вже подала заявку на отримання державної підтримки в рамках ініціативи "Тисячовесна", повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Нарешті ділимось проєктами, які вже подались на Тисячовесну. Одна з перших заявок — це спортивна драма про Ольгу Харлан, олімпійську чемпіонку і одну з найсильніших постатей сучасного українського спорту. Команда фільму вже публічно розповіла про подану заявку", — написала Бережна.

За її словами, ініціатива "Тисячовесна" передбачає 4 мільярди гривень державної підтримки для створення якісного українського контенту.

"Ольга Харлан — це приклад сили, гідності і принциповості. Справжня рольова модель для українців і всього світу. Її історія надихає і розповідає про шлях чемпіонки, особисті випробування, внутрішню боротьбу та шлях подолання перешкод", — зазначила Бережна.

Про Ольгу Харлан знімуть фільм Фото: Соцмережі

Вона також підкреслила, що подати свої заявки можуть усі бажаючі до 28 травня.

"Кіно, серіали, дитячий контент, музичні треки, подкасти, виставки, відео для соцмереж — розкажіть свою історію у тому форматі, який вам відгукується", — наголосила Бережна.

Яким буде фільм про Ольгу Харлан

Як пише Divoche Media, фільм зосередиться не лише на перемогах Харлан на міжнародній арені, а й на її особистій драмі, внутрішній боротьбі та історії подолання перешкод. Окрему увагу автори приділять темі протидії гібридній агресії РФ на території спорту високих досягнень. Це буде історія про принциповість, гідність та силу характеру, яка здатна відстоювати свою позицію навіть у найскладніших обставинах.

"Моя історія не тільки про спорт чи боротьбу — вона про вибір, про витримку, про моменти, які ламають, і про силу, яка дозволяє піднятися. Я хочу, щоб ми разом передали це максимально чесно, без прикрас, але з великою вірою в те, що правдиві історії можуть надихати. Я очікую, що наш фільм стане не просто переказом фактів, а живою емоцією, щоб кожен, хто його побачить, відчув енергію, яку я не раз знаходила в критичні моменти, і зрозумів, що ми всі здатні пройти через багато, якщо не здаємося", — розповіла сама Харлан.

Авторкою сценарію виступає Марія Ткачук, сценарним супервайзером стрічки став відомий голлівудський сценарист Стів Каплан.

Прем’єра фільму запланована на початок 2027 року.

