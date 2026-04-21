Продюсеру K-pop группы BTS грозит арест в Южной Корее

В Южной Корее полиция инициировала процедуру ареста музыкального продюсера и основателя компании HYBE Банг Си Хёка, который стоит за глобальным успехом группы BTS. Правоохранители подозревают его в нарушении законов о рынке капитала и получении незаконной прибыли при выходе компании на биржу.

Южнокорейская полиция стремится арестовать Банг Си Хёка, главу агентства, стоящего за K-pop группой BTS, в рамках расследования обвинений в незаконном получении им более 100 миллионов долларов в рамках мошеннической схемы с инвесторами, сообщает The Guardian 21 апреля.

Сеульское столичное полицейское управление подтвердило, что обратилось к прокурорам с запросом на судебный ордер на арест Банга, основателя и главы HYBE. Юридическая команда Банга напрямую не ответила на обвинения, но выразила сожаление по поводу того, что полиция добивается его ареста, несмотря на сотрудничество со следствием в течение длительного периода.

Банг находится под следствием с ноября по обвинениям в том, что он ввел инвесторов в заблуждение в 2019 году, сообщив им, что HYBE не планирует выходить на биржу, побуждая их продать свои акции фонду прямых инвестиций, прежде чем компания проведет первичное публичное размещение акций. Полиция считает, что фонд, возможно, выплатил Бангу около 136 млн долларов США в дополнительном соглашении, которое обещало ему 30% прибыли от продажи акций после IPO.

Банг, музыкальный руководитель и продюсер, который основал HYBE под названием Big Hit Entertainment в 2005 году, считается одной из самых влиятельных фигур в K-pop, управляя некоторыми из самых популярных исполнителей индустрии, включая Seventeen, Le Sserafim и Katseye, а также BTS.

Юридические проблемы Банга являются серьезным препятствием для HYBE на фоне мирового тура BTS после почти четырехлетнего перерыва, в течение которого его участники проходили обязательную военную службу. В прошлом месяце BTS выступили перед десятками тысяч международных фанатов на бесплатном концерте-возвращении в Сеуле, а также провели несколько концертов в южнокорейском городе Коян и в Токио. Группа начнет серию мероприятий в США концертом в Тампе, штат Флорида, позже в этом месяце и посетит Великобританию в июле.

