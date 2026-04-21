Продюсеру K-pop гурту BTS загрожує арешт у Південній Кореї

У Південній Кореї поліція ініціювала процедуру арешту музичного продюсера та засновника компанії HYBE Банг Сі Хьока, який стоїть за глобальним успіхом гурту BTS. Правоохоронці підозрюють його у порушенні законів про ринок капіталу та отриманні незаконного прибутку під час виходу компанії на біржу.

Південнокорейська поліція прагне заарештувати Банг Сі Хьока, голову агентства, що стоїть за K-pop гуртом BTS, у рамках розслідування звинувачень у незаконному отриманні ним понад 100 мільйонів доларів в рамках шахрайської схеми з інвесторами, повідомляє The Guardian 21 квітня.

Сеульське столичне поліцейське управління підтвердило, що звернулося до прокурорів із запитом на судовий ордер на арешт Банга, засновника та голови HYBE. Юридична команда Банга безпосередньо не відповіла на звинувачення, але висловила жаль з приводу того, що поліція домагається його арешту, незважаючи на співпрацю зі слідством протягом тривалого періоду.

Відео дня

Банг перебуває під слідством з листопада за звинуваченнями в тому, що він ввів інвесторів в оману у 2019 році, повідомивши їм, що HYBE не планує виходити на біржу, спонукаючи їх продати свої акції фонду прямих інвестицій, перш ніж компанія проведе первинне публічне розміщення акцій. Поліція вважає, що фонд, можливо, виплатив Бангу близько 136 млн доларів США у додатковій угоді, яка обіцяла йому 30% прибутку від продажу акцій після IPO.

Банг, музичний керівник і продюсер, який заснував HYBE під назвою Big Hit Entertainment у 2005 році, вважається однією з найвпливовіших фігур у K-pop, керуючи деякими з найпопулярніших виконавців індустрії, включаючи Seventeen, Le Sserafim та Katseye, а також BTS.

Юридичні проблеми Банга є серйозною перешкодою для HYBE на тлі світового туру BTS після майже чотирирічної перерви, протягом якої його учасники проходили обов'язкову військову службу. Минулого місяця BTS виступили перед десятками тисяч міжнародних фанатів на безкоштовному концерті-поверненні в Сеулі, а також провели кілька концертів у південнокорейському місті Коян та в Токіо. Гурт розпочне серію заходів у США концертом у Тампі, штат Флорида, пізніше цього місяця та відвідає Велику Британію в липні.

