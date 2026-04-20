"Лети в засвіти": однією з жертв теракту у Києві виявився музикант гурту "Друге Сонце" Ігор Савченко

Одним із загиблих внаслідок теракту у Києві, що стався 18 квітня, виявився український музикант Ігор Савченко, що грав у гурті "Друге Сонце".

Чоловік став однією з 6 жертв київського стрільця, який вчинив стрілянину по людях прямо посеред вулиці. Про загибель музиканта повідомила його колега по гурту та подруга Марина Юревич на сторінці у Facebook.

"Вчора під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашого гурту "Друге Сонце". Я поки не можу в це повірити", — написала Юревич.

Жінка також поділилася, що дружила та грала разом з ним ще з 2010 року. У загиблого залишилася сім'я — дружина Тетяна та донька Аня.

Скриншот | допис про смерть музиканта

Сам гурт, у складі якого виступав Ігор Савченко, сформувався восени 2009 року. Ініціаторкою його створення стала сама Марина Юревич. Колектив виконував музику у стилі фольк–року та інді.

"Лети в засвіти, мій дорогий, раз уже так невблаганно доля вирішила. Ти був винятковим, ти був одним з найкращих. Це страшна і дуже болюча втрата", — написала наприкінці музикантка.

Загиблий внаслідок теракту у Києві музикант Ігор Савченко

Теракт у Києві — останні новини

19 квітня очільник Головного управління нацполіції Іван Вигівський розкрив нові подробиці теракту у Києві. За його словами, причиною дій стрільця став побутовий конфлікт із сусідом, який переріс у стрілянину на вулиці.

Начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков з позивним "Маршал" 19 квітня подав у відставку. У такий спосіб він відреагував на дії своїх колег із поліції під час стрілянини у Києві.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що проти поліцейських, які втікали від київського терориста, порушили кримінальну справу.

