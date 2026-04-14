"Їй там буде легше": померла українська телеведуча Людмила Клепакова (фото)

Людмила Клепакова була ведучою й редакторкою багатьох програм Українського телебачення у 80–90-ті роках. Згодом працювала на телеканалах "1+1" та ТЕТ.

Перша ведуча "Студії 1+1" Людмила Клепакова померла у понеділок, 13 квітня. Як з’ясувалось, телеведуча померла від "швидкої", але "нестерпно болючої хвороби". Про це повідомила українська сценаристка Вікторія Бондар у Facebook.

"Сьогодні близько 4.00 вона покинула цей світ […] Пішла на другий день після Великодня. Не знаю, що це значить, але вірю, їй там буде легше, на небесах", – написала Вікторія.

Перша ведуча "Студії 1+1" Людмила Клепакова Фото: Вікторія Бондар

Як повідомляє "ДМ", похорон Людмили Клепакової відбудеться в Києві у середу, 15 квітня. Церемонія розпочнеться о 15:00 у великій залі крематорію на вул. Байкова, 16.

У коментарі виданню телеведучий Юрій Макаров поділився власними спогадами, як "красуня, ще й дівчина-мажорка", як здавалося багатьом з її оточення в юності, стала "яскравою змістовною особистістю і якісним професіоналом".

Відео дня

"Інтелект, упертість, цікавість, незалежність дозволили їй, як і її батьку, зберегти обличчя в ту огидну добу, а в перші роки Незалежності спалахнути в якості найвпізнаванішої зірки на щойно створеному телеканалі", — розповідає він.

