"Не було кому винести вінки": як минув похорон Діда Толі

Відомого українського блогера та героя соцмереж Діда Толю поховали у Кам’янці-Подільському. У мережі стверджують, що на церемонії прощання було дуже мало людей.

88-річного Діда Толю називали одним із найпопулярніших дідусів українського інтернету. Він прославився завдяки своїм провокативним діалогам з внуком: не гребував гострим слівцем й загалом мав надзвичайно експресивний характер. Як минув похорон блогера, — читайте у матеріалі Фокусу.

Похорон Діда Толі

Попри велику популярність у мережі, провести його в останню путь прийшло не так багато людей. Про це в TikTok розповів інший блогер, продемонструвавши пусту вулицю довкола будинку, де начебто жив пенсіонер.

"Їду з похорону Діда Толі. Трошки, чесно, в шоці. Царство небесне, хай спочиває. Знаю, скільки до Діда Толі приїжджало хлопців, його підписників, скільки відео у TikTok було, а на похорон ніхто не приїхав. Просто нікого не було. Не було кому навіть винести вінки. Якось трошки не по-людськи, але нічого", — розповів чоловік.

Перед цим він показав ролик, на якому можна побачити пустий двір біля будинку, де немає ані людей, ані автівок. Глядачі у коментарях почали сумніватися, що це правда.

"Це не його хата і двір";

"Та це не його хата";

"Так це ж наче не хата діда Толя?";

"Його хата, відео саме з цього подвір'я";

"Подивіться, друге відео, де дід Толя, там він стоїть саме біля цієї хати";

"Казав Саша ,що було біля 30 людей".

Фокусу не вдалось перевірити автентичність цих відео. Ми звернулись за додатковими коментарями і очікуємо на відповідь.

Смерть Діда Толі

Останнім часом пенсіонер серйозно хворів. Лікарі спочатку давали надію на одужання, однак ситуація різко погіршилася. Незадовго до смерті блогер переніс складну операцію — медики ампутували йому праву ногу вище коліна. Після хірургічного втручання виникли серйозні ускладнення, які призвели до інтоксикації організму.

Дід Толя пішов з життя на 89-ому році.

Дід Толя пішов з життя на 89-ому році. Його образ швидко став мемом, а відео активно поширювали в TikTok, YouTube та інших платформах.

Онук блогера зізнався, що переживає втрату особливо болісно ще й через відстань. Після початку повномасштабного вторгнення він разом із родиною переїхав до Канади. Тим часом Дід Толя залишався в Україні разом із дружиною та проживав у Кам’янці-Подільському.

У соцмережах виник скандал через відео про смерть відомого героя соцмереж. Користувачі помітили, що в ролику, присвяченому його пам’яті, з’явилася реклама.