"Некому было вынести венки": как прошли похороны Деда Толи

Известного украинского блогера и героя соцсетей Деда Толю похоронили в Каменце-Подольском. В сети утверждают, что на церемонии прощания было очень мало людей.

88-летнего Деда Толю называли одним из самых популярных дедушек украинского интернета. Он прославился благодаря своим провокационным диалогам с внуком: не гнушался острым словцом и вообще имел чрезвычайно экспрессивный характер. Как прошли похороны блогера, — читайте в материале Фокуса.

Похороны Деда Толи

Несмотря на большую популярность в сети, провести его в последний путь пришло не так много людей. Об этом в TikTok рассказал другой блогер, продемонстрировав пустую улицу вокруг дома, где якобы жил пенсионер.

"Еду с похорон Деда Толи. Немножко, честно, в шоке. Царство небесное, пусть покоится с миром. Знаю, сколько к Деду Толе приезжало ребят, его подписчиков, сколько видео в TikTok было, а на похороны никто не приехал. Просто никого не было. Некому было даже вынести венки. Как-то немножко не по-человечески, но ничего", — рассказал мужчина.

Відео дня

Перед этим он показал ролик, на котором можно увидеть двор возле дома, где нет ни людей, ни автомобилей. Зрители в комментариях начали сомневаться, что это правда.

"Это не его дом и двор";

"Да это не его дом";

"Так это же не дом деда Толя?";

"Его дом, видео именно с этого двора";

"Посмотрите, второе видео, где дед Толя, там он стоит именно возле этого дома";

"Говорил Саша, что было около 30 человек".

Фокусу не удалось проверить подлинность этих видео. Мы обратились за дополнительными комментариями и ожидаем ответа.

Смерть Деда Толи

В последнее время пенсионер серьезно болел. Врачи сначала давали надежду на выздоровление, однако ситуация резко ухудшилась. Незадолго до смерти блогер перенес сложную операцию — медики ампутировали ему правую ногу выше колена. После хирургического вмешательства возникли серьезные осложнения, которые привели к интоксикации организма.

Дед Толя ушел из жизни на 89-ом году. Его образ быстро стал мемом, а видео активно распространяли в TikTok, YouTube и других платформах.

Внук блогера признался, что переживает потерю особенно болезненно еще и из-за расстояния. После начала полномасштабного вторжения он вместе с семьей переехал в Канаду. Между тем Дед Толя оставался в Украине вместе с женой и проживал в Каменце-Подольском.

В соцсетях возник скандал из-за видео о смерти известного героя соцсетей. Пользователи заметили, что в ролике, посвященном его памяти, появилась реклама.