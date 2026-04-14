"Ей там будет легче": умерла украинская телеведущая Людмила Клепакова (фото)

Людмила Клепакова была ведущей и редактором многих программ Украинского телевидения в 80-90-е годы. Позже она работала на телеканалах "1+1" и ТЕТ.

Первая ведущая "Студии 1+1" Людмила Клепакова умерла в понедельник, 13 апреля. Как выяснилось, телеведущая умерла от "скорой", но "невыносимо болезненной болезни". Об этом сообщила украинская сценаристка Виктория Бондарь в Facebook.

"Сегодня около 4.00 она покинула этот мир [...] Ушла на второй день после Пасхи. Не знаю, что это значит, но верю, ей там будет легче, на небесах", — написала Виктория.

Первая ведущая "Студии 1+1" Людмила Клепакова Фото: Виктория Бондарь

Как сообщает "ДМ", похороны Людмилы Клепаковой состоятся в Киеве в среду, 15 апреля. Церемония начнется в 15:00 в большом зале крематория на ул. Байкова, 16.

В комментарии изданию телеведущий Юрий Макаров поделился собственными воспоминаниями, как "красавица, еще и девушка-мажорка", как казалось многим из ее окружения в юности, стала "яркой содержательной личностью и качественным профессионалом".

Відео дня

"Интеллект, упрямство, любопытство, независимость позволили ей, как и ее отцу, сохранить лицо в ту отвратительную эпоху, а в первые годы Независимости вспыхнуть в качестве самой узнаваемой звезды на только что созданном телеканале", — рассказывает он.

