Затримались на 15 хвилин: сім'я відомого коміка мало не загинула під час теракту в Києві

Дружина та маленька донька коміка та блогера Влада Шевченка могли стати жертвами стрілянини у суботу, 18 квітня. Їх врятувала випадковість.

Теракт у Голосіївському районі Києва стався біля входу у житловий комплекс, де блогер живе разом із дружиною Анастасією та донькою Алісою. Про це учасник "Ліги сміху", відомий TikTok-блогер Влад Шевченко розповів у соцмережі.

Він зазначив, що його на момент події якраз не було вдома, а дружина з донькою збиралися йти на прогулянку у парк через супермаркет "Велмарт", де терорист утримував заручників.

Утім, дівчата затримались на 15 хвилин, бо дружина блогера вирішила привести до ладу зачіску.

"Настя вирішила накрутити волосся, бо "такий настрій". Коли підійшли до виходу з ЖК – почули крики і забігли назад на територію. В цей момент та тварина вже була в супермаркеті. Стає х***о, коли думаю, а якби настрій був "не таким"?, — написав Влад Шевченко.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік відкрив стрілянину по людях, захопивши заручників. Силовики 40 хвилин вели переговори з терористом, після чого ліквідували злочинця.

Від його пострілів загинуло 6 людей, а ще 14 отримали поранення.

Варто зауважити, що сусіди злочинця описували ліквідованого терориста як інтелігентного чоловіка, який досить рідко вступав у розмови з іншими мешканцями будинку, але завжди чемно вітався.

У мережі тим часом з'явилося відео, як двоє патрульних поліцейських, що прибули на виклик, почувши постріли, втекли, залишивши цивільну особу без допомоги.