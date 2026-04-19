Задержались на 15 минут: семья известного комика чуть не погибла во время теракта в Киеве

Жена и маленькая дочь комика и блогера Влада Шевченко могли стать жертвами стрельбы в субботу, 18 апреля. Их спасла случайность.

Теракт в Голосеевском районе Киева произошел у входа в жилой комплекс, где блогер живет вместе с женой Анастасией и дочерью Алисой. Об этом участник "Лиги смеха", известный TikTok-блогер Влад Шевченко рассказал в соцсети.

Он отметил, что его на момент происшествия как раз не было дома, а жена с дочкой собирались идти на прогулку в парк через супермаркет "Велмарт", где террорист удерживал заложников.

Впрочем, девушки задержались на 15 минут, потому что жена блогера решила привести в порядок прическу.

"Настя решила накрутить волосы, потому что "такое настроение". Когда подошли к выходу из ЖК — услышали крики и забежали обратно на территорию. В этот момент то животное уже было в супермаркете. Становится х***о, когда думаю, а если бы настроение было "не таким"?, — написал Влад Шевченко.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина открыл стрельбу по людям, захватив заложников. Силовики 40 минут вели переговоры с террористом, после чего ликвидировали преступника.

От его выстрелов погибло 6 человек, а еще 14 получили ранения.

Стоит заметить, что соседи преступника описывали ликвидированного террориста как интеллигентного мужчину, который довольно редко вступал в разговоры с другими жителями дома, но всегда вежливо здоровался.

В сети тем временем появилось видео, как двое патрульных полицейских, прибывших на вызов, услышав выстрелы, убежали, оставив гражданское лицо без помощи.