"Лети в мир иной": одной из жертв теракта в Киеве оказался музыкант группы "Друге Сонце" Игорь Савченко

Одним из погибших в результате теракта в Киеве, произошедшего 18 апреля, оказался украинский музыкант Игорь Савченко, игравший в группе "Друге Сонце".

Мужчина стал одной из 6 жертв киевского стрелка, который совершил стрельбу по людям прямо посреди улицы. О гибели музыканта сообщила его коллега по группе и подруга Марина Юревич на странице в Facebook.

"Вчера во время теракта погиб Игорь Савченко. Мой друг, мой верный побратим, музыкант нашей группы "Друге Сонце". Я пока не могу в это поверить", — написала Юревич.

Женщина также поделилась, что дружила и играла вместе с ним еще с 2010 года. У погибшего осталась семья — жена Татьяна и дочь Аня.

Скриншот | сообщение о смерти музыканта

Сама группа, в составе которой выступал Игорь Савченко, сформировалась осенью 2009 года. Инициатором ее создания стала сама Марина Юревич. Коллектив исполнял музыку в стиле фолк-рока и инди.

Відео дня

"Лети в мир иной, мой дорогой, раз уж так неумолимо судьба решила. Ты был исключительным, ты был одним из лучших. Это страшная и очень болезненная потеря", — написала в конце музыкантка.

Погибший в результате теракта в Киеве музыкант Игорь Савченко

Теракт в Киеве — последние новости

19 апреля глава Главного управления нацполиции Иван Выговский раскрыл новые подробности теракта в Киеве. По его словам, причиной действий стрелка стал бытовой конфликт с соседом, который перерос в стрельбу на улице.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков с позывным "Маршал" 19 апреля подал в отставку. Таким образом он отреагировал на действия своих коллег из полиции во время стрельбы в Киеве.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал, что против полицейских, которые убегали от киевского террориста, возбудили уголовное дело.

Напомним, жена и маленькая дочь комика и блогера Влада Шевченко едва не стали одними из пострадавших в результате теракта в Киеве.

14 апреля Фокус сообщал, что умерла украинская телеведущая Людмила Клепакова.