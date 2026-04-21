Massive Attack, Brian Eno и Sigur Rós призывают бойкотировать Евровидение-2026 из-за Израиля

Более тысячи музыкантов, среди которых Massive Attack, Kneecap, Sigur Rós, Nadine Shah, Mogwai, Hot Chip и Brian Eno, подписали открытое письмо с призывом бойкотировать Евровидение-2026 из-за участия Израиля. В обращении артисты призывают зрителей, исполнителей и вещателей отказаться от участия в конкурсе.

Кампания "Нет музыке геноцида" опубликовала новое открытое письмо, подписанное более 1000 артистов, в котором они призывают запретить Израилю участие в Евровидении, сообщили Rolling Stone.

Письмо появилось после того, как организаторы Евровидения в декабре решили не проводить голосование по дисквалификации Израиля с конкурса Евровидение-2026, который состоится в следующем месяце в Вене.

"Подавляющее большинство членов согласилось, что нет необходимости в дальнейшем голосовании по участию, и что конкурс песни Евровидение 2026 должен состояться по плану, с дополнительными гарантиями", — говорится в заявлении Европейского вещательного союза, группы вещателей, которые транслируют конкурс в 56 странах.

Відео дня

Письмо призвало поклонников и исполнителей бойкотировать Евровидение, если Европейский вещательный союз (EBU) не запретит израильскому общественному вещанию KAN участие в конкурсе.

В собственном заявлении относительно открытого письма организаторы кампании "Нет музыке геноцида" отметили: "Каждый год, на протяжении всех 53 лет участия в Евровидении, Израиль безнаказанно продолжает терроризировать палестинцев от реки до моря с помощью апартеида, пыток, кражи земли и военной оккупации".

Кампания NMFG ранее подписала контракты с такими исполнителями, как Клеро, Люси Дакус и другими, с просьбой удалить их музыку из стриминговых сервисов в Израиле. Massive Attack также создала альянс для музыкантов, которые сталкиваются с "запугиванием изнутри" в музыкальной индустрии из-за их поддержки Палестины и Газы. Роберт дель Наха из группы был арестован во время протеста Palestine Action в Лондоне в этом месяце.

