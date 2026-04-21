Massive Attack, Brian Eno та Sigur Rós закликають бойкотувати Євробачення-2026 через Ізраїль

Понад тисяча музикантів, серед яких Massive Attack, Kneecap, Sigur Rós, Nadine Shah, Mogwai, Hot Chip та Brian Eno, підписали відкритий лист із закликом бойкотувати Євробачення-2026 через участь Ізраїлю. У зверненні артисти закликають глядачів, виконавців та мовників відмовитися від участі в конкурсі.

Кампанія "Ні музики геноциду" опублікувала нового відкритого листа, підписаного понад 1000 артистів, у якому вони закликають заборонити Ізраїлю участь у Євробаченні, повідомили Rolling Stone.

Лист з'явився після того, як організатори Євробачення у грудні вирішили не проводити голосування щодо дискваліфікації Ізраїлю з конкурсу Євробачення-2026, який відбудеться наступного місяця у Відні.

"Переважна більшість членів погодилася, що немає потреби в подальшому голосуванні щодо участі, і що конкурс пісні Євробачення 2026 має відбутися за планом, з додатковими гарантіями", — йдеться у заяві Європейського мовного союзу, групи мовників, які транслюють конкурс у 56 країнах.

Лист закликав шанувальників та виконавців бойкотувати Євробачення, якщо Європейський мовний союз (EBU) не заборонить ізраїльському суспільному мовленню KAN участь у конкурсі.

У власній заяві щодо відкритого листа організатори кампанії "Ні музики геноциду" зазначили: "Щороку, протягом усіх 53 років участі в Євробаченні, Ізраїль безкарно продовжує тероризувати палестинців від річки до моря за допомогою апартеїду, тортур, крадіжки землі та військової окупації".

Кампанія NMFG раніше підписала контракти з такими виконавцями, як Клеро, Люсі Дакус та іншими, з проханням видалити їхню музику зі стрімінгових сервісів в Ізраїлі. Massive Attack також створила альянс для музикантів, які стикаються з "залякуванням зсередини" в музичній індустрії через їхню підтримку Палестини та Гази. Роберта дель Наха з гурту було заарештовано під час протесту Palestine Action у Лондоні цього місяця.

