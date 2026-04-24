Эти 7 котов сведут вас с ума — и вы их за это полюбите (фото)

коты, которые любят играть
Породы кошек

Если вы давно мечтаете завести домашнего любимца, хорошая новость — у вас есть множество вариантов, когда речь идет о выборе "характера" идеального кота. Кто-то выбирает спокойных лежебок, а кто-то — настоящих энерджайзеров, которые не дадут заскучать. И хотя оба варианта замечательные, особый шарм имеют именно "с характером" — игривые, разговорчивые и немного дерзкие котики.

Ветеринары отмечают: так называемые "своевольные" породы часто являются одновременно очень ласковыми и ориентированными на человека. Они хорошо знают, чего хотят, и не стесняются это показывать — будь то через активные игры или даже "разговоры" с хозяином, пишет Parade Pets.

Важно не путать таких котов с невоспитанными. При правильном подходе они прекрасно адаптируются и становятся преданными членами семьи. Так что если вы не против немного драйва дома — вот семь пород, которые точно вас не разочаруют.

Сиамская кошка

Изящная внешне и очень эмоциональная внутри. Сиамские кошки известны своей разговорчивостью, любознательностью и любовью к людям. Они буквально "рассказывают" вам о своем дне и обожают быть в центре внимания.

  • Характер: игривый, социальный;
  • Вес: 2-5 кг;
  • Продолжительность жизни: 10-20 лет.
порода кота
Сиамская кошка
Бурманская кошка

Дружелюбная, умная и очень контактная, ее часто сравнивают с собаками — бурманки легко обучаются, могут играть в апорт и постоянно ищут внимания хозяина.

  • Характер: ласковый, ориентированный на человека;
  • Вес: разный;
  • Продолжительность жизни: от 12 лет.
энергичная порода кота
Бурманская кошка
Японский бобтейл

Милый пушистый "помпон" вместо хвоста — и море энергии. Эти коты очень активны, быстро учатся и обожают интерактивные игры.

  • Характер: активный, обаятельный, обаятельный;
  • Вес: 3,5-5,5 кг;
  • Продолжительность жизни: 9-13+ лет.
какую кошку выбрать
Японский бобтейл
Сингапурская кошка (Сингапура)

Одна из самых маленьких пород в мире, но с огромной энергией. Они любят быть в центре событий и одновременно обожают нежность и объятия.

  • Характер: энергичный, общительный;
  • Вес 2-4 кг;
  • Продолжительность жизни: 11-18 лет.
не спокойные коты
Сингапурская кошка
Американский керл

Их легко узнать по закрученным назад ушкам. Это любознательные и жизнерадостные коты, которые всегда рядом и активно "помогают" в домашних делах.

  • Характер: ласковый, игривый, игривый;
  • Вес: 2-4,5 кг;
  • Продолжительность жизни: 10-20 лет.
какую породу кота выбрать
Американский керл
Корниш-рекс

Настоящий "вечный котенок". Очень активные, умные и неугомонные — они постоянно бегают, прыгают и исследуют мир.

  • Характер: социальный, активный;
  • Вес: не уточнен;
  • Продолжительность жизни: 9-13+ лет.
непоседливые коты
Корниш-рекс
Балинезийская кошка

Родственница сиамской, но с длинной шерстью. Очень разговорчивая, нежная и требует много внимания. Если ее игнорировать — обязательно напомнит о себе.

  • Характер: социальный, разговорчивый;
  • Вес: 2-5 кг;
  • Продолжительность жизни: 10-20+ лет.
весёлые коты
Балинезийская кошка
