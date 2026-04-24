Эти 7 котов сведут вас с ума — и вы их за это полюбите (фото)
Если вы давно мечтаете завести домашнего любимца, хорошая новость — у вас есть множество вариантов, когда речь идет о выборе "характера" идеального кота. Кто-то выбирает спокойных лежебок, а кто-то — настоящих энерджайзеров, которые не дадут заскучать. И хотя оба варианта замечательные, особый шарм имеют именно "с характером" — игривые, разговорчивые и немного дерзкие котики.
Ветеринары отмечают: так называемые "своевольные" породы часто являются одновременно очень ласковыми и ориентированными на человека. Они хорошо знают, чего хотят, и не стесняются это показывать — будь то через активные игры или даже "разговоры" с хозяином, пишет Parade Pets.
Важно не путать таких котов с невоспитанными. При правильном подходе они прекрасно адаптируются и становятся преданными членами семьи. Так что если вы не против немного драйва дома — вот семь пород, которые точно вас не разочаруют.
Сиамская кошка
Изящная внешне и очень эмоциональная внутри. Сиамские кошки известны своей разговорчивостью, любознательностью и любовью к людям. Они буквально "рассказывают" вам о своем дне и обожают быть в центре внимания.
- Характер: игривый, социальный;
- Вес: 2-5 кг;
- Продолжительность жизни: 10-20 лет.
Бурманская кошка
Дружелюбная, умная и очень контактная, ее часто сравнивают с собаками — бурманки легко обучаются, могут играть в апорт и постоянно ищут внимания хозяина.
- Характер: ласковый, ориентированный на человека;
- Вес: разный;
- Продолжительность жизни: от 12 лет.
Японский бобтейл
Милый пушистый "помпон" вместо хвоста — и море энергии. Эти коты очень активны, быстро учатся и обожают интерактивные игры.
- Характер: активный, обаятельный, обаятельный;
- Вес: 3,5-5,5 кг;
- Продолжительность жизни: 9-13+ лет.
Сингапурская кошка (Сингапура)
Одна из самых маленьких пород в мире, но с огромной энергией. Они любят быть в центре событий и одновременно обожают нежность и объятия.
- Характер: энергичный, общительный;
- Вес 2-4 кг;
- Продолжительность жизни: 11-18 лет.
Американский керл
Их легко узнать по закрученным назад ушкам. Это любознательные и жизнерадостные коты, которые всегда рядом и активно "помогают" в домашних делах.
- Характер: ласковый, игривый, игривый;
- Вес: 2-4,5 кг;
- Продолжительность жизни: 10-20 лет.
Корниш-рекс
Настоящий "вечный котенок". Очень активные, умные и неугомонные — они постоянно бегают, прыгают и исследуют мир.
- Характер: социальный, активный;
- Вес: не уточнен;
- Продолжительность жизни: 9-13+ лет.
Балинезийская кошка
Родственница сиамской, но с длинной шерстью. Очень разговорчивая, нежная и требует много внимания. Если ее игнорировать — обязательно напомнит о себе.
- Характер: социальный, разговорчивый;
- Вес: 2-5 кг;
- Продолжительность жизни: 10-20+ лет.
Напомним, ранее Фокус писал:
- 5 вещей, которые на самом деле могут злить вашего любимца.
- Как долго можно оставлять котов одних в квартире, чтобы им не навредить.
Кроме того, Фокус писал, какие стильные комнатные растения могут отравить домашних любимцев.