Ці 7 котів зведуть вас з розуму — і ви їх за це полюбите (фото)

Якщо ви давно мрієте завести домашнього улюбленця, хороша новина — у вас є безліч варіантів, коли йдеться про вибір "характеру" ідеального кота. Хтось обирає спокійних лежебок, а хтось — справжніх енерджайзерів, які не дадуть занудьгувати. І хоча обидва варіанти чудові, особливий шарм мають саме "з характером" — грайливі, балакучі та трохи зухвалі котики.

Ветеринари зазначають: так звані "свавільні" породи часто є водночас дуже ласкавими та орієнтованими на людину. Вони добре знають, чого хочуть, і не соромляться це показувати — чи то через активні ігри, чи навіть "розмови" з господарем, пише Parade Pets.

Важливо не плутати таких котів із невихованими. За правильного підходу вони прекрасно адаптуються і стають відданими членами сім’ї. Тож якщо ви не проти трохи драйву вдома — ось сім порід, які точно вас не розчарують.

Сіамська кішка

Витончена зовні й дуже емоційна всередині. Сіамські коти відомі своєю балакучістю, допитливістю та любов’ю до людей. Вони буквально "розповідають" вам про свій день і обожнюють бути в центрі уваги.

Характер: грайливий, соціальний;

Вага: 2–5 кг;

Тривалість життя: 10–20 років.

Сіамська кішка Фото: Unsplash

Бурманська кішка

Дружелюбна, розумна і дуже контактна. Її часто порівнюють із собаками — бурманці легко навчаються, можуть грати в апорт і постійно шукають уваги господаря.

Характер: ласкавий, орієнтований на людину;

Вага: різна;

Тривалість життя: від 12 років.

Бурманська кішка Фото: Unsplash

Японський бобтейл

Милий пухнастий "помпон" замість хвоста — і море енергії. Ці коти дуже активні, швидко навчаються та обожнюють інтерактивні ігри.

Характер: активний, чарівний;

Вага: 3,5–5,5 кг;

Тривалість життя: 9–13+ років.

Японський бобтейл Фото: Вікіпедія

Сінгапурська кішка (Сінгапура)

Одна з найменших порід у світі, але з величезною енергією. Вони люблять бути в центрі подій і водночас обожнюють ніжність та обійми.

Характер: енергійний, товариський;

Вага 2–4 кг;

Тривалість життя: 11–18 років.

Сінгапурська кішка Фото: Вікіпедія

Американський керл

Їх легко впізнати за закрученими назад вушками. Це допитливі й життєрадісні коти, які завжди поруч і активно "допомагають" у домашніх справах.

Характер: ласкавий, грайливий;

Вага: 2–4,5 кг;

Тривалість життя: 10–20 років.

Американський керл Фото: Вікіпедія

Корніш-рекс

Справжнє "вічне кошеня". Дуже активні, розумні й невгамовні — вони постійно бігають, стрибають і досліджують світ.

Характер: соціальний, активний;

Вага: не уточнено;

Тривалість життя: 9–13+ років.

Корніш-рекс Фото: Unsplash

Балінезійська кішка

Родичка сіамської, але з довгою шерстю. Дуже балакуча, ніжна і потребує багато уваги. Якщо її ігнорувати — обов’язково нагадає про себе.

Характер: соціальний, говіркий;

Вага: 2–5 кг;

Тривалість життя: 10–20+ років.

Балінезійська кішка Фото: Вікіпедія

