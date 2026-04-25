Играл за российский ЦСКА во время войны: вокруг нового "Холостяка" разгорелся скандал

СТБ раскрыл имя героя 15-го сезона шоу "Холостяк", однако не стал упоминать о его прошлых связях с Россией уже во время войны против Украины.

Украинский спортсмен, баскетболист Вячеслав Кравцов, ставший новым "Холостяком", в 2015 году присоединился к московскому ЦСКА. Об этом пишет издание "Телеграф".

Блогер Нателла Кирс в социальной сети Threads обратила внимание, что СТБ во время анонсов нового сезона проекта отмечают карьеру спортсмена в NBA. Однако организаторы ни словом не обмолвились об опыте игры Кравцова в составе российского клуба.

"Интересно, что в промо вспомнили за NBA, но контракт с московским клубом так немного потеряли. Это не прикольно", — отметила блогерша.

Скриншот | сообщение блогера по поводу прошлого контракта "Холостяка" с российским ЦСКА

Блогера возмутило именно то, что СТБ умолчал этот факт из жизни спортсмена.

Действительно ли Кравцов играл за ЦСКА

Издание пишет, что Вячеслав Кравцов действительно присоединился к московскому ЦСКА в конце сентября 2015 года. В то время как раз был разгар российской агрессии на украинском Донбассе и аннексия украинского Крыма.

Московский клуб в то время имел проблемы в связи с травмами ключевых игроков. Украинец подписал с россиянами краткосрочный контракт на 3 месяца. Уже в декабре того же года срок действия контракта завершился и Кравцов покинул ЦСКА, не став продлевать его.

Стоит отметить, что сейчас Кравцову 38 лет. Со своей женой, украинской моделью Элиной Руденко, он развелся еще три года назад.

Национальную сборную спортсмен защищал на протяжении почти 20 лет. Как говорится в открытых источниках, Кравцов является абсолютным лидером сборной Украины как по количеству сыгранных матчей — их было 86, так и по набранным очкам — 630.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ранее Александр "Терен" Будько сообщил, что разошелся с девушкой и назвал причину разрыва.