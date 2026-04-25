Грав за російський ЦСКА під час війни: довкола нового "Холостяка" розгорівся скандал

СТБ розкрив ім'я героя 15-го сезону шоу "Холостяк", проте не став згадувати про його минулі зв'язки із Росією вже під час війни проти України.

Український спортсмен, баскетболіст В'ячеслав Кравцов, що став новим "Холостяком", у 2015 році приєднався до московського ЦСКА. Про це пише видання "Телеграф".

Блогерка Нателла Кірс у соціальній мережі Threads звернула увагу, що СТБ під час анонсів нового сезону проєкту наголошують на кар'єрі спортсмена у NBA. Проте організатори жодним словом не обмовилися про досвід гри Кравцова у складі російського клубу.

"Цікаво, що у промо згадали за NBA, але контракт з московським клубом так трішки загубили. Це не прикольно", — зазначила блогерка.

Скриншот | допис блогерки з приводу минулого контракту "Холостяка" з російським ЦСКА

Блогерку обурило саме те, що СТБ замовчав цей факт із життя спортсмена.

Чи дійсно Кравцов грав за ЦСКА

Видання пише, що В'ячеслав Кравцов дійсно приєднався до московського ЦСКА наприкінці вересня 2015 року. У той час саме був розпал російської агресії на українському Донбасі та анексія українського Криму.

Московський клуб у той час мав проблеми у зв'язку із травмами ключових гравців. Українець підписав з росіянами короткостроковий контракт на 3 місяці. Вже у грудні того ж року термін дії контракту завершився і Кравцов залишив ЦСКА, не ставши подовжувати його.

Варто зазначити, що зараз Кравцову 38 років. Зі своєю дружиною, українською моделлю Еліною Руденко, він розлучився ще три роки тому.

Національну збірну спортсмен захищав упродовж майже 20 років. Як йдеться у відкритих джерелах, Кравцов є абсолютним лідером збірної України як за кількістю зіграних матчів — їх було 86, так і за набраними очками — 630.

