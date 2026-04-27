"Меня не должно было там быть": как Буданов познакомился с будущей женой в поезде

Кирилл Буданов рассказал о знакомстве с будущей женой.

Военачальник и руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов познакомился со своей будущей женой Марианной по дороге из Одессы в 2013 году. Они разговорились в вагоне поезда, обменялись телефонами, а затем начали общаться и строить отношения, пишет издание "Бабель".

Буданов нашел любовь в поезде

Пара вспоминает, что это было невероятное совпадение, потому что ни он, ни она не должны были быть в том поезде. Но случай свел их в одном вагоне. Марианна говорит: "Это было Богом предусмотрено, что мы встретились именно в тот момент. Меня не должно было там быть, его не должно было там быть, но все сошлось".

На первое свидание Буданов пришел с цветами, книгой Стефана Цвейга — та, которую девушка вспомнила между прочим, — и весами. Марианна тогда училась на психолога в университете "Украина" и серьезно занималась спортом, поэтому прибор для взвешивания был ей нужен.

Відео дня

"Я знала, что это будет навсегда, но держала марку", — рассказала Марианна Буданова.

Просил руки несколько раз

Съехались они довольно быстро, но под венец пошли не с первого раза: Буданов предлагал руку и сердце несколько раз, а Марианна отказывала. Он обиды не держал, был настойчивым, поэтому в конце концов получил свое "да".

Марианна рассказала о знакомстве с мужем Фото: Бабель

Свадьбу отгуляли 25 октября 2014 года. Хотя сам Буданов отсчитывает отношения со дня знакомства — 17 августа 2013-го.

За спиной Кирилла иногда называют подкаблучником. На это он реагирует без защитной реакции: "Большинство людей на самом деле говорят: как жена говорит, так я и делаю. Это плюс-минус правда". Когда журналисты спросили у супругов о главной ценности в жизни, то оба ответили одинаково: семья.

