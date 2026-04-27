"Мене не мало там бути": як Буданов познайомився з майбутньою дружиною у поїзді

Кирило Буданов розповів про знайомство з майбутньою дружиною. Ця історія, що назавжди змінила життя політика, нагадує сюжет з фільму.

Воєначальник та керівник Офісу Президента України Кирило Буданов познайомився зі своєю майбутньою дружиною Маріанною дорогою з Одеси в 2013 році. Вони розговорилися у вагоні поїзда, обмінялися телефонами, а потім почали спілкуватися та будувати стосунки, пише видання "Бабель".

Буданов знайшов кохання у поїзді

Пара пригадує, що це було неймовірне співпадіння, бо ані він, ані вона не мали бути у тому поїзді. Але випадок звів їх в одному вагоні. Маріанна каже: "Це було Богом передбачено, що ми зустрілися саме в той момент. Мене не мало там бути, його не мало там бути, але все зійшлося".

На перше побачення Буданов прийшов з квітами, книгою Стефана Цвейга — та, яку дівчина згадала між іншим, — і вагами. Маріанна тоді навчалася на психолога в університеті "Україна" та серйозно займалася спортом, тому прилад для зважування був їй потрібен.

"Я знала, що це буде назавжди, але тримала марку", — розповіла Маріанна Буданова.

Просив руки кілька разів

З’їхалися вони досить швидко, але до вінця пішли не з першого разу: Буданов пропонував руку й серце кілька разів, а Маріанна відмовляла. Він образи не тримав, був наполегливим, тож врешті-решт отримав своє "так".

Маріанна розповіла про знайомство з чоловіком Фото: Бабель

Весілля відгуляли 25 жовтня 2014 року. Хоча сам Буданов відраховує стосунки від дня знайомства — 17 серпня 2013-го.

За спиною Кирила іноді називають підкаблучником. На це він реагує без захисної реакції: "Більшість людей насправді кажуть: як жінка каже, так я і роблю. Це плюс-мінус правда". Коли журналісти запитали у подружжя про головну цінність у житті, то обоє відповіли однаково: родина.

