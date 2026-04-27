"Было трудно смириться": украинская певица рассказала о неприятии своего тела (фото)

Украинская певица Sowa откровенно поделилась личной историей взросления и борьбы с внутренними комплексами. Артистка признается, что подростковый период стал для нее одним из самых сложных — с неприятием себя, страхом перемен и глубокими внутренними переживаниями.

Певица Sowa в переходном возрасте переживала сильное неприятие собственного тела и долго не могла смириться с тем, что взрослеет. В разговоре с Фокусом она вспоминает, как внимательно рассматривала себя перед зеркалом и искала недостатки, которых на самом деле не было, испытывая внутреннее давление соответствовать идеалам.

"Пожалуй, как и у большинства подростков, мой переходный возраст не был сладким. Мне было действительно трудно смириться с принятием собственных изменений, до такой степени, что я искала способ их остановить. Я помню, как стояла перед зеркалом и рассматривала в себе вымышленные недостатки. Мне казалось, что я должна быть более идеальной, хотя объективно я была нормальной, стройной девочкой. Для меня было трудно осознать, что мое детское тело превращается во взрослое", — делится Sowa.

Принятие себя

Артистка признается, что страх взросления был настолько сильным, что она даже искала способы его остановить, наталкиваясь на различную информацию в сети. В то же время этот период сопровождался эмоциональной нестабильностью, внутренним угнетением и ощущением отделенности от себя.

"Я помню, как упорно искала средства, которые могли бы остановить эти гормональные изменения. Настолько я была травмирована пониманием, что больше никогда не буду ребенком. Я наткнулась на видео о девочке, которая принимала такие препараты, и видела в этом то, что нужно мне — возможность остаться собой, но не претерпевать изменений взросления. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что это было очень сложное эмоциональное состояние, похожее на депрессивный эпизод", — говорит певица.

Поиск опоры

Со временем она начала искать внутреннюю опору через развитие и саморефлексию. Важную роль в этом сыграли книги и честный диалог с собой, который помог лучше понять собственные эмоции и причины недовольства.

"Я начала задавать себе вопросы: что именно меня не устраивает, почему я это чувствую, что стоит за этими эмоциями. Это был процесс диалога с собой, будто с близким другом, которому ты искренне хочешь помочь. Я училась поддерживать себя, хвалить даже за малейшие победы. И со временем поняла, что мое недовольство телом было не только о внешности, а о внутреннем неприятии", — объясняет артистка.

Доверие к себе

Сегодня Sowa говорит о другом отношении к себе — более мягком, осознанном и поддерживающем. По её словам, уверенность формируется через доверие к себе, дисциплину и ежедневную работу, но уже без саморазрушения.

"Я поняла, что этот путь — долгий и продолжается до сих пор. Это ежедневный выбор: как я отношусь к себе сегодня. Я не идеал с картинки и уже не пытаюсь им быть. Я для себя друг, а не враг, и этого достаточно, чтобы чувствовать гармонию. Я не боюсь проявляться, быть громкой, говорить уверенно и знать, что я замечательная. И уметь постоять за себя — это моя большая личная победа", — заключает певица.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на обвинения своего бывшего продюсера в насилии над ее мужем.

Британская певица Дуа Липа, которая активно поддерживает Украину во время войны, попробовала вареники во время поездки в Польшу.

Украинская певица Анастасия Приходько в очередной раз провоцирует публику своими мыслями о русском языке. Украинцы резко отреагировали на ее новое высказывание.